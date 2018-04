Al via sei incontri in masseria per le imprese pugliesi del turismo

Niscemi - al via da domani la sagra del carciofo : sei giorni di degustazioni - musica - arte e spettacoli : Questi gli spettacoli e gli appuntamenti di maggiore rilievo del vastissimo programma della XXXVIII edizione della sagra del carciofo: 'The tempest' previsto sabato 7 aprile alle 21, in piazza ...

Calcio - l'Albissola batte la capolista - il Savona ne fa sei a viareggio - Finale sconfitto : Calcio, campionato di serie D. Savona corsaro a Viareggio, con un clamoroso 6-1 . Per i biancoblù si è trattato dell'undicesimo risultato utile consecutivo che li porta in zona playoff. Vittoria ...

Pasqua : a Venezia tutti i musei aperti e al via l'orario estivo (3) : (AdnKronos) - Nuovi orari anche per le altre sedi: da Ca’ Rezzonico (10 – 18, chiuso il martedì, chiusura biglietteria un’ora prima), con la sua celebre collezione di arte settecentesca Veneziana, comprendente artisti del calibro di Canaletto, Tiepolo, Longhi e Guardi e il suo splendido giardino, al

Pasqua : a Venezia tutti i musei aperti e al via l'orario estivo (2) : (AdnKronos) - Saranno poi aperti dalle 10 alle 18 - eccezionalmente anche il lunedì di Pasquetta - i musei di Ca’ Pesaro, con il rinnovato layout della collezione permanente, comprendente la raccolta Carraro e la Sonnabend Collection, che presenta opere di grandi protagonisti dell’arte dal secondo ‘

Pavia - bufera sul vescovo : "Se sei omosessuale datti un altro orientamento" : "La tendenza omosessuale non è peccato, ma qualcosa di disordinato rispetto all"ordine della natura. Non sarà quella la strada che ti fa felice. Però a quest punto la libertà è tua, giocatela tu". Le parole, senza troppi fronzoli, sono state pronunciate dal vertice della Chiesa di Pavia. E come ovvio, si sono già scatenate le polemiche. anche perché Corrado Sanguinetti quella frase (e altre) l'ha pronunciata di fronte a circa 100 studenti ...

«via dal Vomero» - e accoltellano 15enne in via Scarlatti : arrestati sei giovanissimi : La polizia ha catturato, a Napoli, il branco che lo scorso 9 dicembre, al Vomero, ha aggredito e accoltellato un minorenne che, insieme con quattro amici, anche loro vittima delle violenze, erano...

#Taser : al via la sperimentazione in sei città per la pistola elettrica. Ma è poi così innocua? : Per ora a Milano, Brindisi, Caserta, Catania, Padova e Reggio Emilia sarà avviata la sperimentazione delle pistole elettriche Taser a cui seguirà poi l’utilizzo in tutta Italia. La nuova arma verrà utilizzata sia dalla Polizia che dai Carabinieri dopo la circolare firmata dal capo della direzione anticrimine è partita il 20 marzo. Conosciamo già questo nome perché è il marchio più famoso di pistole che usano l’elettroshock, e che è poi ...

“È successo al matrimonio - giuro”. Stefano De Martino - sei serio? Indietro il nastro al gran giorno con Belen. Voi direte che non è possibile - che l’inviato dell’Isola dei Famosi sta scherzando. E invece no : tutto vero (amarezza) : “Quando a lungo andare scopri che il carattere di uno non si sposa con quello dell’altro è meglio separarsi”. Parola di Stefano De Martino, che così ha fatto. Con Belen naturalmente, la sua ex moglie e madre di Santiago, che l’inviato dell’Isola dei Famosi non vede l’ora di riabbracciare dopo due mesi e più di lontananza forzata. Il matrimonio Rodriguez-De Martino è finito da tempo. Lei ha voltato ...

Sei viaggi indimenticabili alla scoperta di antiche feste e riti : alla raccolta delle rose, seguono concerti, sfilate in costumi tipici e spettacoli folkloristici. Si ritiene che il profumo emanato dalle rose bulgare sia unico al mondo e questo è legato alle ...

Valerio Staffelli - attaccato sul web "Sei strafatto?"/ L'inviato di Striscia : "Che articoli stupefacenti..." : Valerio Staffelli: L'inviato di Striscia la Notizia ha realizzato un servizio in cui ha messo a nudo le falle nella sicurezza a Milano. Intanto i social parlano di lui per una strana foto...(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:05:00 GMT)

Nuovo Boeing Business Jet : ecco come viaggi sei veramente tanto ricco : Forse avete già sentito parlare del Nuovo 737 MAX 7, terzo ed ultimo componente della famiglia Boeing che presto potrete testare a bordo di numerosi voli di linea. È un po’ meno probabile, invece, che conosciate il suo lussuosissimo e più piccolo fratello: il Nuovo Boeing 737 Business Jet, pensato per l’uso privato di una clientela più che esclusiva. In pratica un vero appartamento a cinque stelle, per volare con tutti i comfort necessari. ...

