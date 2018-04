AL VIA il Festival Internazionale del Giornalismo

Festival Internazionale del Giornalismo al VIA 12esima edizione #ijf18 : 300 eventi in 5 giorni di dialoghi, confronti, workshop, interviste, spettacoli, musica e documentari, con oltre 700 speaker da 44 paesi diversi, e come sempre tutto rigorosamente a ingresso libero ...

CerVIA - torna il Festival mondiale degli aquiloni : draghi e meduse giganti volano in cielo : Tutti con il naso all'insù. I migliori cacciatori di aquiloni del mondo si sono dati appuntamento a Cervia, sulla riviera romagnola. Un Festival sulla spiaggia dove per chilometri e chilometri i più famosi 'aquilonisti' faranno volare in cielo fantasiose e ...

FCE19 Al VIA domani il Festival del Cinema Europeo : ... sceneggiatore e produttore britannico Michael Winterbottom , che sarà presentato al pubblico da Luca Bandirali , il quale introdurrà il suo film In This World , Cose di questo mondo , 2002, , ...

Festival Biblico - al VIA la 14esima edizione incentrata sul futuro : La rassegna promossa dalla Diocesi di Vicenza e da Società San Paolo vanta un ricco calendario che porterà numerosi eventi tra concerti, conferenze, dialoghi, mostre, laboratori e spettacoli teatrali ...

Jesi - al VIA il festival teatrale in memoria di Carlo Urbani : Carlo Urbani fu una figura di spicco della scienza italiana e ad oggi in tutto il mondo il suo nome è sinonimo di dedizione per l'umanità. Il medico di origini marchigiane, già presidente della ...

Al VIA Festival 'art+b=love - ? - ' a Ancona : ... ma anche esposizioni di opere, performance e musica che mettono l'arte al servizio della scienza e dell'innovazione produttiva. E' quanto si propone di fare la seconda edizione del Festival 'art+b=...

Festival dell’italiano a Siena : al VIA con Matteo Renzi : Matteo Renzi inaugurerà a Siena il 6 aprile ‘‘Parole in cammino‘, il Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia. L’ex premier partecipera’ a un incontro ispirato al volume di Massimo Arcangeli dal titolo ‘Renziario’ e dedicato alla comunicazione elettorale al tempo della rete. Alla manifestazione, in programma fino all’8 aprile, parteciperanno un centinaio di ospiti tra accademici, ...

Montreux - VD - : cultura giapponese - al VIA Festival Polymanga : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Custonaci - al VIA la seconda edizione del Teatro Festival : ... torna il Teatro Festival 'Città di Custonaci', organizzato dalla Pro Loco di Custonaci: tre spettacoli negli spazi del Teatro di Custonaci in coproduzione con il Comune di Custonaci e tre spettacoli ...

Torino Jazz Festival 2018 - date e programma : al VIA la sesta edizione : ... Frankie hi"nrg mc con Al Jazzeera e Federico Marchesano Trio con Louis Sclavis la prima italiana di un'artista iconica, Melanie De Blasio, numerosi spettacoli pomeridiani, aperitivi in musica ed ...

"In VIAggio" ad Ancona dal 16 al 25 marzo la quinta edizione del Cinematica Festival : Per tutta la durata Festival sarà possibile assistere ad eventi cinematografici, con proiezioni e ospiti, spettacoli di danza e videodanza, performance artistiche e musicali. Il Cinematica Videodance ...

Al VIA il Festival di teatro spontaneo : ... 11 marzo 2018 - Il Festival Nazionale di teatro spontaneo , la manifestazione teatrale che caratterizza la primavera aretina, nella sua XXIII edizione, vedrà succedersi sul palcoscenico spettacoli ...

Al VIA il Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo 2018 : Il Festival è anche il ciclo di tavole rotonde e convegni per accompagnare il pubblico e guidarlo verso una corretta fruizione degli spettacoli, di concentri decentrati in Costa Azzurra e dei ...

"Vip" - al VIA la collaborazione tra Ravenna Festival e Tippest : offerte esclusive a prezzi ridotti : Spettacoli teatrali seguiti dalla platea, cene in ristoranti stellati, servizi esclusivi pensati e offerti solo ai clienti "vip" di Tippest: questo è il nuovo progetto lanciato dalla piattaforma di ...