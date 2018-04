Al vertice della tensione | in tv stasera un thriller avvincente con Ben Affleck e Morgan

Centrodestra - vertice ad Arcore : “Unità della coalizione”. Ora è ufficiale : Pd in un governo o nuove elezioni : I tre leader di Centrodestra riuniti ad Arcore hanno ribadito la linea: la coalizione non solo resta unita, ma chiede anche di esprimere il presidente del Consiglio. Che tradotto significa: o il Partito democratico sostiene un governo o si ritorna al voto. A pochi giorni dal primo giro di consultazioni di Sergio Mattarella, continuano i veti incrociati dei partiti. E nello stallo generale emerge chiara la situazione: i 5 stelle non sono ...

Serie B : i recuperi della 29a - rischio penalizzazione per un club di vertice? : Tra domani 2 e martedì 3 aprile verranno recuperate le sei gare della 29a giornata del campionato di Serie B, rinviate per neve e per la morte del calciatore viola Davide Astori. Il 2 e 3 aprile si recuperano sei gare della 29a giornata Si inizia domani con una gara che promette spettacolo, Foggia-Empoli, in programma alle 12.30, poi a seguire Avellino-Bari alle 15, Carpi-Venezia alle 17,30 e il big match Parma-Palermo alle 20,30. Martedì il ...

Cambio al vertice della Questura di Salerno : lascia Errico - arriva Ficarra : Approfondimenti Furti nelle zone collinari, il sindaco incontra il Questore: le rassicurazioni 20 marzo 2018 Cambio al vertice della Questura di Salerno. Dal prossimo 12 aprile Maurizio Ficarra , ...

Forza Italia - Gelmini capogruppo alla Camera - Bernini al Senato. Giorgetti al vertice della Lega a Montecitorio : È Anna Maria Bernini la nuova presidente dei senatori di Forza Italia. La nomina è stata approvata, su proposta del decano dei senatori Alfredo Messina, all'unanimità per alzata di mano. Mariastella ...

Pattinaggio artistico - il futuro della nazionale italiana. Su chi puntare per rimanere al vertice delle classifiche? : Il Campionato del Mondo di Milano di Pattinaggio artistico appena trascorso ha di fatto chiuso il quadriennio Olimpico. Al contrario di quanto successo al seguito delle Olimpiadi di Sochi 2014, la nazionale italiana di Pechino 2022 cambierà assolutamente pelle, proponendo dei volti nuovi e confermandone altri già in gran spolvero. Nonostante non siano arrivate notizie ufficiali in merito, i ritiri di Anna Cappellini-Luca Lanotte, Valentina ...

Fico - un napoletano al vertice della Camera : 'È un sogno meraviglioso' : 'In questo Movimento dobbiamo essere tutti a disposizione del progetto. Arrivare oggi qui è un'avventura meravigliosa. Faremo la votazione, avverrà ciò che avverrà e ci manca poi il tassello del ...

M5s e linea della fermezza su Montecitorio. Avanza la candidatura di Fico. Occhi puntati sul vertice del centrodestra : La linea del Movimento 5 stelle è chiara: "Il centrodestra ci faccia sapere, ma noi dalla Camera non ci muoviamo". È quella che i capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo hanno ripetuto oggi durante un nuovo giro di incontri con gli omologhi di tutti i partiti. Il metodo impostato – e rivendicato – dai vertici stellati è chiaro: accordo di sistema con tutte le forze politiche, con Montecitorio come casella ...

Regeni - il pm della Diaz Zucca : 'I torturatori in Italia sono al vertice della polizia' : 'I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all'Egitto di consegnarci i loro torturatori?'. Lo ha detto il sostituto procuratore della Corte di Appello, Enrico Zucca, ...

LAURA PAUSINI - 'FATTI SENTIRE'/ Dopo poche ore l'album è già al vertice della classifica di iTunes : LAURA PAUSINI, 'FATTI SENTIRE': il nuovo album, uscito oggi nei negozi e nei digital store on-line, è già al vertice della classifica italiana di iTunes.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:16:00 GMT)

Marotta : 'Io al vertice della Figc? Sogno per il futuro - ma rimango alla Juventus' - : Poi quello della Federcalcio è un Sogno che potrà realizzarsi più avanti', aggiunge Marotta ai microfoni di Premium Sport all'Allianz Stadium. Top 5, dai 5 Sensi ai 44 Gatti

Stefania Pompili - al vertice di Sopra Steria con la sfida della digital transformation : ... dove è nata nel novembre del 1966, Stefania Pompili ha frequentato il corso per ragionieri in un istituto tecnico commerciale, si è iscritta poi all'università di Cassino alla facoltà di Economia e ...

"Serve una webtax per i giganti della rete" Appello al vertice G20 per un piano globale : L'Appello è contenuto in una lettera sottoscritta da cinque ministri dell'Economia dell'Ue , Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, , e i due commissari europei Dombrovskis e Moscovici. Il ...