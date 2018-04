Al primo posto la conquista dell' autonomia 

Nella tana dei lupi ruba a Ready Player One il primo posto al box office : ROMA – Nel weekend post Pasqua, il box office regala grandi sorprese. Perde il podio, infatti, l’acclamatissimo Ready Player One. Il film di Steven Spielberg, questa settimana si deve accontentare del secondo posto con 862 mila euro guadagnati. A fargli perdere la medaglia d’oro è Nella tana dei lupi, il film distribuito da Lucky Red […]

NBA - Toronto batte Boston e ipoteca il primo posto a Est : Toronto Raptors-Boston Celtics 96-78 Con entrambe le squadre alle prese con la seconda serata di un back-to-back, era lecito aspettarsi un po' di stanchezza da parte delle prime due squadre della ...

NBA 2018 : Toronto vince con Boston e mette le mani sul primo posto. Inarrestabili Philadelphia e Marco Belinelli : Ultime battute di regular season NBA e ultimi verdetti. Non è ancora matematicamente certo ma i Toronto Raptors hanno ipotecato il primo posto della Eastern Conference battendo nello scontro diretto i Boston Celtics, 96-78. La squadra del Nord era reduce da due sconfitte consecutive, proprio con Boston (sabato) e Cleveland (ieri), ma stanotte è riuscita a fare affidamento sulla sua difesa, chiave per tenere i Celtics al minimo stagionale per ...

NBA 2018 : Boston batte Toronto e tiene viva la corsa al primo posto ad Est. Vince Golden State - paura per McCaw : Il piatto forte della notte NBA era certamente lo scontro in cima alla Eastern Conference tra Toronto e Boston. Al TD Garden l’hanno spuntata proprio i Celtics, che hanno vinto 110-99 riaprendo la corsa al primo posto. L’equilibrio ha regnato sovrano per quasi tutto l’incontro, testimoniato dalle 15 parità e dai 20 cambi di leadership. Nel quarto periodo, però, è stata Boston ad allungare, con un 10-0 di parziale a 3′ ...

Ciaccheri : Edilizia scolastica al primo posto : Roma – Amedeo Ciaccheri, candidato presidente nel Municipio VIII con una Coalizione Civica, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Il mio impegno nel Municipio VIII parte dalla scuola media Poggiali-Spizzichino di Tor Marancia. Perché la rigenerazione urbana e il recupero dell’Edilizia scolastica sono il primo punto per garantire il diritto allo studio. Cominciamo a scrivere il Municipio Roma VIII che verrà”. “Martedì ...

Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi/ Video - primo posto ai "Nuovi Mostri" di Striscia La Notizia : Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi a Domenica Live e lei resta in mutande, scatenando le critiche del web. La scena conquista il primo posto ai Nuovi Mostri di Striscia La Notizia(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 23:13:00 GMT)

NBA 2018 : Houston vince e certifica il primo posto. Cadono Golden State e Toronto. LeBron trascina Cleveland : Sono nove le partite della notte NBA. Nona vittoria consecutiva e titolo di conference praticamente certo per gli Houston Rockets. Tutto molto facile per la squadra di coach Mike D’Antoni contro gli Atlanta Hawks, sconfitti 118-99 grazie soprattutto alla tripla doppia di James Harden, che mette a referto 18 punti, 15 assist e 10 rimbalzi. Oltre al “Barba” ci sono i 25 punti di Gerald Green, uscendo dalla panchina, e i 22 punti ...

OROSCOPO - CLASSIFICA SETTIMANALE/ Paolo Fox - 26 marzo-1 aprile : Cancro crolla - Sagittario al primo posto : La CLASSIFICA SETTIMANALE di Paolo Fox ed il suo OROSCOPO per tutti i segni dello Zodiaco: cosa prevedono le stelle per il periodo 26 marzo-1 aprile 2018?(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 13:12:00 GMT)

LAURA PAUSINI E PAOLO CARTA/ Dedica d’amore e grandi soddisfazioni con il primo posto nella classifica Fimi : LAURA PAUSINI e PAOLO CARTA, la Dedica d’amore per l’anniversario dei 13 anni insieme. grandi soddisfazioni per l'album 'Fatti sentire', primo nella classifica Fimi.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 08:30:00 GMT)

Carolina Kostner incanta il Forum di Assago : dopo il programma di corto nei Mondiali 2018 è al primo posto : Una celestiale Carolina Kostner incanta il Forum di Assago e dimostra ancora una volta che la classe conta più dell'età. La regina del ghiaccio ha oggi regalato un'altra performance degna della sua eccelsa carriera, chiudendo al 1/o posto, dopo il programma corto, la gara dell'individuale femminile dei Campionati Mondiali 2018 in corso nel comune milanese.La gardenese delle Fiamme Azzurre sul ghiaccio del Mediolanum Forum si ...

PATTINAGGIO - KOSTNER MONDIALI DI FIGURA/ primo posto dopo il corto : "La cosa più bella è stata..." : PATTINAGGIO, KOSTNER MONDIALI di FIGURA: Primo posto dopo il corto, capolavoro di Carolina. Record italiano con uno splendido 80.27 che la porta davanti ad Alina Zagitova.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:28:00 GMT)

Pattinaggio - Kostner Mondiali di figura/ primo posto dopo il corto : capolavoro di Carolina : Pattinaggio, Kostner Mondiali di figura: Primo posto dopo il corto, capolavoro di Carolina. Record italiano con uno splendido 80.27 che la porta davanti ad Alina Zagitova.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Pattinaggio artistico - Carolina Kostner sei una DEA! Pazzesco primo posto ai Mondiali di Milano dopo il corto - Zagitova alle spalle! : Una vera Regina del Ghiaccio, una meraviglia divina capace di riempire il Mediolanum Forum di mercoledì pomeriggio, una Fata in grado di volare verso i massimi sistemi celestiali, un’icona del Pattinaggio, un monumento incrollabile in grado di emozionare i cuori di tutta una Nazione, di far ribollire il ghiaccio e di fare piangere di gioia tutto il pubblico. Semplicemente Carolina Kostner che ha confezionato l’ennesima magia di una ...

Welfare familiare M5S - 17 miliardi (anche in deficit) per portare l'Italia "al primo posto in Europa per nascite" : Misure di Welfare per l'infanzia, per le coppie con figli e per la terza età per un "costo nella legislatura di 17 miliardi", che trovano copertura finanziaria "da una parte inglobando il reddito di inclusione (2,5 miliardi annui), sostituito dal nostro reddito di cittadinanza, e dall'altra con un mix di spending review ed eventuale deficit". È quanto prevede il Welfare familiare del Movimento 5 Stelle, spiegato per sommi capi sul ...