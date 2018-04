Al Bano sull' addio alla Lecciso | Io e lei sappiamo perché Ora basta | il mio cuore

Porta ovetti di Pasqua sulla tomba della figlia - ma ruBano tutto : lo sfogo di mamma Pietrina : Ladri senza cuore e senza pietà. Una madre aveva Porta gli ovetti di Pasqua sulla tomba della figlia, ma sono stati rubati: il suo sfogo su Facebook è commovente. Ieri Pietrina Paladino, la...

“Sai - Ylenia…”. Al Bano - la rivelazione sulla figlia scomparsa. Il cantante di Cellino San Marco prende la parola e - con la voce rotta dalla commozione - svela il retroscena : La nuova edizione di ”The Voice of Italy” riparte con una nuova giuria, un nuovo conduttore e una nuova formula. I quattro giudici del talent show sono J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Il rapper è il veterano del programma avendo già preso parte alle edizioni 2014 e 2015, vincendo ‘The Voice of Italy’ 2014 con Suor Cristina Scuccia. Gli altri sono new entry. Renga ha già un’esperienza con i ...

Loredana Lecciso : la verità su Al Bano e sulla querela a Romina Power : Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati? La verità a Domenica Live Loredana Lecciso è stata ospite oggi a Domenica Live, nel mentre in cui Romina Power e Al Bano sono impegnati in Germania con il loro tour. La showgirl ha esordito la sua intervista affermando che ci sono stati sicuramente momenti migliori di quello che sta attualmente attraversando, ma ha rivelato a Barbara d’Urso che sta abbastanza bene. Loredana ha specificato che ...

Al Bano dice la sua sulla presunta gravidanza di Cristel : Cristel Carrisi incinta? La confessione di AlBano Pressato dal gossip sulla sua vita privata, AlBano Carrisi ha rotto il silenzio sulle voci relative alla presunta gravidanza della figlia Cristel, senza svelare nulla sul rapporto con Loredana Lecciso e Romina Power. Il cantautore di Cellino San Marco, sulle pagine del settimanale Oggi, ha ammesso riguardo le voci della dolce attesa di Cristel Carrisi: “Lei mi disse: quando sarà non te ...

A Che tempo che fa il duetto che mancava : Al Bano e J-ax cantano sulle note di “Felicità” : Nel corso di Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, Al Bano e J- Ax – entrambi presto nel ruolo di coach di The Voice su Rai 2 insieme a Francesco Renga e Cristina Scabbia – si sono divertiti a duettare sulle note di “Felicità”. Il risultato è una versione davvero inedita del brano, ormai iconico, del cantautore pugliese e Romina Power L'articolo A Che tempo che fa il duetto che mancava: Al Bano e J-ax cantano sulle note di ...

Al Bano Carrisi/ Pronto per The Voice - in arrivo il docufilm sulla madre (Che tempo che fa) : Al Bano Carrisi si prepara a concludere l'ultimo anno della sua carriera musicale con grandi progetti: da The Voice a madre Mia, il docufilm sulla madre. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:40:00 GMT)

Ascolti de La mossa del cavallo del 26 febbraio - sulla scia di MontalBano : la conferma del successo di Camilleri : Buoni gli Ascolti de La mossa del cavallo - C’era una volta Vigata, in onda ieri sera su Rai1. Il film tv, tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico orfano de Il Commissario Montalbano. La trasposizione televisiva ha infatti conquistato 7.966.000 spettatori pari al 32.3% di share. I numeri strabilianti confermano il genio letterario di Camilleri, un autore moderno che ha saputo raccontare la ...

Da MontalBano a La mossa del cavallo : cosa c'è da sapere sulla fiction : Ed è per questo che ho pensato che bisognasse girarlo in modo moderno, con soluzioni che avvicinassero il protagonista, un uomo del nord che finisce in un mondo assurdo, costellato di follia e ...

“La mossa del cavallo” - la nuova fiction sulla Sicilia pre-MontalBano : Si potrebbe definire un Montalbano ante litteram l'ispettore Giovanni Bovara interpretato da Michele Riondino...

Peppino Mazzotta - chi è l’attore che veste i panni di Giuseppe Fazio. Età - altezza e vita privata : tutte le curiosità sull’ispettore del Commissario MontalBano : Giuseppe Mazzotta, in arte Peppino, è un attore italiano nato a Cosenza nel 1971. Molti associano il nome dell’attore a quello del personaggio di Fazio, l’ispettore del Commissario Montalbano, la serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Dopo il diploma ha deciso di proseguire gli studi presso l’Università di Reggio Calabria, scegliendo architettura, ma allo stesso tempo, per caso, si è iscritto a un corso di ...

Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie di MontalBano : È stata la prima serie italiana venduta all'estero e negli anni è stata trasmessa in oltre 60 Paesi tra Europa e resto del mondo, ottenendo un ottimo successo di pubblico anche in nazioni molto ...

LiBano - protesta davanti al Parlamento contro violenza sulle donne : Decine di persone hanno manifestato a Beirut davanti al Parlamento per denunciare la violenza contro le donne e l'inerzia delle autorità. Sono otto le donne uccise nel Paese da dicembre. La ...

Loredana Lecciso - la verità dell'ex naufraga sulla rottura con AlBano Video : La storia d'amore tra #Loredana Lecciso ed #Albano Carrisi sembra essere giunto al capolinea. A differenza di altre occasioni l'ex naufraga sembra intenzionata a chiudere definitivamente il rapporto con l'artista di Cellino San Marco. Le dichiarazioni di #romina power, le precisazioni, le illazioni e la costante presenza sulle copertine delle riviste specializzate in gossip hanno contribuito a complicare la relazione. La Lecciso aveva provato a ...