Al Bano e Romina Power sono di nuovo una coppia

Al Bano e Romina Power sbancano l’auditel : Milly Carlucci ringrazia la coppia Al Bano e Romina Power. La loro partecipazione come ballerini per una notte ha permesso

Ballando con le stelle - Al Bano e Romina Power spiazzano tutti : 'Lei è la mia donna ideale' - Loredana Lecciso umiliata : Più che una reunion, la promessa di un ritorno di fiamma. Al Bano e Romina Power tornano a far coppia sul palco di Ballando con le stelle, ballerini per una notte di Milly Carlucci, e i fan sognano. Ad accendere le speranze di un amore senza fine è lo scambio di dolcezze tra i due, che sono parse qualcosa in più di convenevoli del caso: "Lei è la mia donna ideale", ha detto il crooner di Cellino San Marco, e già questo basterebbe per mandare in ...

“Lei…”. Al Bano si scioglie. Ballando con le stelle - la confessione del cantante in diretta commuove il pubblico. Parole che non possono essere ignorate davanti alla sua Romina : Ballerini per una notte e che ballerini. Sì perché l’esibizione di Al Bano e Romina a Ballando con le stelle è piaciuta proprio a tutti. I giudici infatti, sempre tirati con la paletta, hanno sfoderato tutti un 10 ad eccezione di Mariotto che si è fermato all’8. Passione, dinamismo, trasporto, in quello che era la coppia più amata dagli italiani c’era tutto al punto da mettere in ombra tanti ballerini. Baci, applausi, e poi È la ...

AlBano e Romina Power infiammano la pista di Ballando con le Stelle Video : Albano Carrisi e Romina Power sono stati ballerini per una notte ospiti di #Ballando con le Stelle. Intorno alle ore 22.20 hanno fatto la loro prima apparizione sulla pista al Foro Italico ed hanno subito dato spettacolo [Video] con i loro siparietti pieni di tenerezza. In studio ricordiamo che era anche presente uno dei tanti fan club dei due artisti. Romina come al solito nella sua eleganza ha brillato con il suo sorriso in un bellissimo ...

AlBano e Romina Power infiammano la pista di Ballando con le Stelle : Albano Carrisi e Romina Power sono stati ballerini per una notte ospiti di Ballando con le Stelle. Intorno alle ore 22.20 hanno fatto la loro prima apparizione sulla pista al Foro Italico ed hanno subito dato spettacolo con i loro siparietti pieni di tenerezza. In studio ricordiamo che era anche presente uno dei tanti fan club dei due artisti. Romina come al solito nella sua eleganza ha brillato con il suo sorriso in un bellissimo kaftano blu ...

Al Bano e Romina a Ballando con le Stelle con dedica d’amore ma senza bacio : video dell’esibizione : Ballerini per una notte nella puntata del 7 aprile, Al Bano e Romina a Ballando con le Stelle hanno danzato per la prima volta insieme in tv sul palco del talent del sabato sera di Rai1. Introdotti da una clip dedicata alla loro lunga storia d'amore e ai loro successi professionali in coppia, Al Bano e Romina si sono esibiti prima insieme ai maestri di Ballando con le Stelle e poi in coppia in una coreografia dal genere non meglio ...

Ballando con le stelle 13 – Quinta puntata del 7 aprile 2018. AlBano e Romina ballerini per una notte. : Quinta puntata, il giro di boa, con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Ascolti discreti, con una media tra il 18 e il 19% di share. Ballando con le stelle 2018 […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Quinta puntata del 7 aprile 2018. Albano e Romina ballerini per una notte. sembra essere il primo ...

