Al Bano e Loredana Lecciso | è finita | l' annuncio con una telefonata in diretta tv

Storie Italiane : duro scontro in diretta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante : «Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono» : Loredana Lecciso e Al Bano (da Twitter) Fuori programma a Storie Italiane: il salotto di Eleonora Daniele questa mattina si è trasformato all’improvviso in un ring sul quale si sono fronteggiati in diretta telefonica Al Bano e Loredana Lecciso riguardo la fine della loro storia d’amore. Il cantante di Cellino San Marco, sfogandosi con la conduttrice, ha detto per la prima volta chiaramente che il loro rapporto è definitivamente ...

Ballando con le stelle - Al Bano e Romina Power spiazzano tutti : 'Lei è la mia donna ideale' - Loredana Lecciso umiliata : Più che una reunion, la promessa di un ritorno di fiamma. Al Bano e Romina Power tornano a far coppia sul palco di Ballando con le stelle, ballerini per una notte di Milly Carlucci, e i fan sognano. Ad accendere le speranze di un amore senza fine è lo scambio di dolcezze tra i due, che sono parse qualcosa in più di convenevoli del caso: "Lei è la mia donna ideale", ha detto il crooner di Cellino San Marco, e già questo basterebbe per mandare in ...

Loredana Lecciso supera la crisi con Al Bano concentrandosi sul lavoro : debutto a teatro e Pasqua separati : Loredana Lecciso concentratissima sul suo nuovo lavoro. Dopo settimane di gossip che l'hanno vista protagonista nel triangolo amoroso con Al Bano e Romina, l'ormai ex compagna del cantante di...

Loredana Lecciso : "Auguro tutto il bene ad Al Bano - l'affetto tra lui e Romina mi fa tenerezza" : Loredana Lecciso, ospite di Sabato Italiano, su Rai1, è tornata sull'argomento che da settimane campeggia sui salotti televisivi e settimanali gossippari: la situazione venutasi a creare tra lei, Al Bano e Romina Power. Ultimamente è stata scattata e pubblicata una foto dei due cantanti felici e abbracciati in Germania, la reazione della Lecciso è stata piuttosto diplomatica: Al Bano è un uomo di spettacolo, quindi esistono anche delle esigenze ...

