Al Bano difende Romina in diretta tv e rifiuta il confronto con la Lecciso (video) : “Insieme per rispetto - non per soldi” : Al Bano difende Romina telefonando in diretta tv a Storie Italiane. Il coach di The Voice e l'ex moglie sembrano sempre più uniti in pubblico e dopo l'annuncio dell'allontanamento da Cellino San Marco della compagna di Carrisi, Loredana Lecciso, le voci sul loro rapporto si fanno sempre più ambigue. Dopo il successo riscosso a Ballando Con Le Stelle di sabato 7 aprile, che ha permesso al talent di Rai1 di superare il primo serale di Amici di ...