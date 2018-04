Al Bano conferma la rottura con la Lecciso | ‘Non voglio neanche sentirla al telefono’

Nipote per Al Bano e Romina Power / Cristel Carrisi è incinta : il cantante conferma - "sarò un nonno magico" : Le promesse di Al Bano e Romina Power in attesa del loro primo Nipote : la famiglia sarà finalmente tutta riunita a Cellino San Marco? Ecco le ultime novità(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:05:00 GMT)

“Cristel è all’ottavo mese”. Parola di Loredana Lecciso. La gravidanza della figlia di AlBano e Romina era solo un’indiscrezione - poi la conferma della ‘matrigna” scatena il caos. Quello che è uscito fuori finirà in tribunale : La battaglia tra Loredana Lecciso e Romina Power proprio non vede la fine. In questi ultimi giorni era uscita la notizia su una presunta gravidanza di Cristel una delle figlie della cantante e Al Bano. E qui colpo di scena. La compagna del leone di Cellino San Marco ha annunciato azioni legali per un post “verosimilmente ascrivibile ad ignoti” apparso sul profilo Instagram di Romina, in cui qualcuno, spacciandosi per lei, ha ...