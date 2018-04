Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati/ Il ritorno con Romina Power è possibile? "Lei la donna ideale" : Al Bano e Loredana Lecciso sono intervenuti telefonicamente a Storie Italiane, dando la loro versione dei fatti sulla rottura del loro longevo rapporto.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 08:15:00 GMT)

Al Bano : "Loredana Lecciso? Sono single. Con Romina Power non c'è niente" : Al Bano Carrisi interviene ad Un Giorno da Pecora Rai Radio1 per chiarire le parole pronunciate stamane in diretta a Storie Italiane, dov'e intervenuto per chiarire la sua posizione rispetto alla fine della relazione con Loredana Lecciso, nella quale, ha spiegato in radio, Romina Power non ha nessun ruolo. “Ho le scatole piene di queste storie, io Sono una persona onesta. Il mio cuore è affaticato e ora batte per sopravvivere. La Lecciso ...

Le parole di Al Bano gelano Romina : ?"Sono single - con lei non c'è niente" : Sabato sera, a Ballando con le Stelle, le danze romantiche, le canzoni cantate all'unisono e poi le confessioni. "Io l'avevo lasciato - aveva confessato Romina Power - ma sono stata ripescata". E, in tutta risposta, Al Bano le aveva dedicato Nostalgia canaglia (guarda il video). Oggi la verità, o meglio la doccia gelata. Perché tutti gli italiani si erano chiesti se le parole di Romina volessero lasciar intendere un ritorno di fiamma dopo che Al ...

Al Bano con Loredana Lecciso è tutto finito : A “Storie Italiane”, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele su Rai Uno, arriva una telefonata in diretta e c’è tensione tra Al Bano e Loredana Lecciso Il cantante interviene telefonicamente e spiega: «La signora Loredana se n’è andata nel mese di dicembre per fatti suoi scaricando la responsabilità su me e Romina, ma la colpa non è nostra». “Ci siamo lasciati al punto che non voglio nemmeno sentirla al telefono”. Al Bano ...

