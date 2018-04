Ai videogiochi fa bene parlare di politica?

gqitalia

(Di lunedì 9 aprile 2018) Far Cry è la saga sparatutto che è riuscita ad aggiornare la mitologia individualista di Rambo – la guerrilla, il survivalismo, la ribellione – ai nostri giorni. Da sempre ti mette contro un antagonista che sprizza tanto carisma quante pallottole; e da sempre è ambientato in contesti extraurbani, dall’Africa Centrale all’Himalaya fino alle lande primordiali dello spin off Primal. Per la prima volta, con Far Cry 5, Ubisoft – che pubblica il gioco – fa campo base negli Stati Uniti. Con un episodio che ha fatto arrabbiare molte persone. Non perché non sia un buon gioco nelle meccaniche, anzi. Ma perché affronta argomenti delicati e di grande attualità, con una quantità di scivoloni che in questo momento, nell’America di Trump, non possono che finire con un clamoroso capitombolo. “Un gioco che arriva vicino a dire le cose – da Trump al caldissimo tema del suprematismo bianco – senza però ...