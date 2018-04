Agostini assolve Marquez | “Il motociclismo è anche scontro”

newsgo

(Di lunedì 9 aprile 2018): “Ilscontro” GiacomoMarc: “Possiamo andare una vita avanti a polemizzare però non è giusto perché il nostro sport è questo”. L’italiano che ha vinto 15 Mondiali è chiaro: “Lo spagnolo non deve essere squalificato, è stato già punito in gara. Se squalifichiamo ogni volta, allora …