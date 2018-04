Agenti violenti ripresi a Napoli | questore | Non sono più operativi

Napoli - prime misure per Agenti violenti : 19.54 I due agenti motociclisti, ripresi mentre prendono a schiaffi e insultano un giovane fermato per strada a Napoli, "sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi". Lo rende noto il questore De Iesu, che subito dopo la diffusione del video aveva annunciato provvedimenti rigorosi. "Stiamo istruendo una procedura disciplinare, che ha i suoi tempi", ha aggiunto. Sul caso è in corso un'indagine della Procura.