ADRIANO CELENTANO A RENZI | “VAI DA DI MAIO E SALVA L’ITALIA” Lettera | Anzaldi “conflitti

ADRIANO CELENTANO - lettera a Matteo Renzi/ “Vai da Di Maio per guarire l’Italia : risbagliare è da deficienti” : lettera di Adriano Celentano a Matteo Renzi (e al Pd): "vai da Luigi Di Maio per guarire insieme l'Italia, non oso pensare se non lo facessi. Sbagliare è umano, ma risbagliare..."(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:24:00 GMT)