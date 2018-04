Adriano Celentano a Matteo Renzi | Incontra Luigi Di Maio per guarire l' Italia

huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Adriano Celentano a Mattero Renzi: 'Incontra Luigi Di Maio per guarire l'Italia' - Jacop83 : RT @HuffPostItalia: Adriano Celentano a Mattero Renzi: 'Incontra Luigi Di Maio per guarire l'Italia' - MassimodeFavari : Ma i famosi silenzi di Celentano? Finiti? Stava meglio da zitto. La lettera di Adriano Celentano a Renzi - neXt Qu… -

(Di lunedì 9 aprile 2018)incontri Die guariscano l'insieme. È questo il consiglio chedà all'ex segretario del Pd. Il Molleggiato lo fa con una lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano.Ecco cosa farei se fossi al tuo posto: prenderei la bicicletta e, da SOLO, andrei a trovare il vincitore del 4 Marzo:Di. E in religiosa umiltà gli direi: eccomi qui pronto al tuo fianco perl'. Una mossa che spiazzerebbe persino il Papa. Non riesco e non voglio neanche pensare quali benefiche ripercussioni potrebbe avere, anche in campo internazionale, una mossa del genere. E... non voglio neanche pensare cosa succederebbe se tu non la facessi...Prima di arrivare a questo consiglio finale,ripercorre la "fulminea" ascesa dia Palazzo Chigi.Quel giorno tutti ti guardavamo come un'improvvisa apparizione che prometteva grandi ...