Ad Amici 2018 eliminazioni inaspettate nella prossima puntata! Ecco cosa succederà!

gossippiu

: Che il nuovo #Amici17 non sia piaciuto? @AmiciUfficiale #BallandoConLeStelle - VanityFairIt : Che il nuovo #Amici17 non sia piaciuto? @AmiciUfficiale #BallandoConLeStelle - SkySportMotoGP : Accolta la proposta degli amici di #Hayden: a Misano verrà installata un'opera in onore di #KentuckyKid ????… - fattoquotidiano : Si mette male per gli amici del Fouquet’s, la stretta cerchia di industriali francesi vicini all’ex presidente… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Possiamo estrapolare anticipazioni sulla seconda puntata del Serale di, di sabato 14 aprile, da ciò che è successo durante il primo appuntamento: gli eliminati della seconda puntata, o meglio quelli a rischio, potrebbero essere già delineati dai sì e dai no che i professori hanno dato sabato scorso. Il primo a lasciare il Serale è stato Filippo, un po' a sorpresa dobbiamo dire, e non è uscito nel migliore dei modi, non per colpa sua, perché i professori lo hanno anche fermato e quindi non si è esibito durante la seconda fase. Abbiamo avuto modo di capire meglio il nuovo regolamento del Serale e permetteteci di dire che non è proprio entusiasmante: le tre fasi sono troppo dispersive,prima fase dove dovrebbero esibirsi tutti i ragazzi e mettere in mostra il loro talento si vedono a malapena per trenta secondi ciascuno; il palco diviso in tre parti è limitante e la mano ...