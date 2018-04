Accordo raggiunto tra Tuchel e Psg

Olmedo : Accordo raggiunto per i 28 minatori : L'intesa, arrivata al termine dell'incontro convocato dall'assessora Maria Grazia Piras, parte dal coinvolgimento di Igea nella custodia e mantenimento in sicurezza della miniera, come previsto da ...

Israele annulla epulsioni verso Africa. Raggiunto Accordo con Onu : «Oltre 16mila estradati in Europa» : Israele ha annullato oggi a sorpresa la espulsione verso il Ruanda di migliaia di migranti eritrei e sudanesi, che doveva iniziare nei prossimi giorni ma che era stata temporaneamente bloccata dalla...

Dalla Spagna - Dybala-Atletico Madrid : Accordo raggiunto. Affare da 100 milioni più una contropartita : Dalla Spagna, Dybala-Atletico Madrid- Secondo quanto riportato da Joaquin Rodriguez, giornalista di Radio Onda Cero e Antena 3, l’Atletico avrebbe già raggiunto un accordo di massima con Paulo Dybala per il suo trasferimento nella prossima stagione. accordo DI 5 ANNI Un quinquennale da cifre record. Dybala vestirà la maglia dei Colchoneros per sopperire alla partenza di […] L'articolo Dalla Spagna, Dybala-Atletico Madrid: accordo ...

Sabatini-Suning - raggiunto l'Accordo per la risoluzione consensuale : Calciomarket, Laudisa: Inter, Sabatini se ne va? Ora c'è una nuova politica... l'inter è l'inter - È stata una giornata abbastanza complicata quella di ieri sull'asse Italia-Cina. Prima la richiesta ...

Napoli - Alisson il dopo Reina. Raggiunto l’Accordo con Torreira : alla Samp 25 milioni : Napoli, Alisson il dopo Reina. Raggiunto l’accordo con Torreira: alla Samp 25 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Alisson IL dopo REINA- Come annunciato in mattina, il Napoli si prepara a dire addio a Pepe Reina, ormai prossimo al trasferimento al Milan. I partenopei, però, non resteranno a guardare. Secondo alcune indiscrezioni, la ...

Ryanair - Accordo raggiunto con il sindacato dei piloti ANPAC : Teleborsa, - accordo raggiunto tra Ryanair e ANPAC , il principale sindacato dei piloti italiani, a cui il vettore irlandese riconosce il potere di rappresentanza sindacale. L'accordo è stato ...

Ryanair ha raggiunto un Accordo con Anpac per riconoscere un sindacato piloti : Ryanair ha raggiunto un accordo con Anpac, cioè il principale sindacato dei piloti italiani, riconoscendo loro la rappresentanza sindacale. Le trattative erano cominciate lo scorso dicembre quando le organizzazioni dei lavoratori avevano minacciato di scioperare nel periodo natalizio se la The post Ryanair ha raggiunto un accordo con Anpac per riconoscere un sindacato piloti appeared first on Il Post.

Embraco - Calenda : “Raggiunto l’Accordo per la sospensione dei licenziamenti” : Embraco, Calenda: “Raggiunto l’accordo per la sospensione dei licenziamenti” La copertura salariale dovrebbe essere piena per tutto il 2018: Fiom: “Ci aspettiamo che ci sia una soluzione anche dal 1 gennaio 2019” Continua a leggere L'articolo Embraco, Calenda: “Raggiunto l’accordo per la sospensione dei licenziamenti” è su NewsGo.

