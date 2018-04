«A Quiet Place» | la magia di Emily Blunt e John Krasinski conquista l’America

A Quiet Place - silenzio in sala (se vuoi rimanere vivo) : Con buona approssimazione si può dire che A Quiet Place si svolge tutto in una notte. Un prologo ci fornisce le informazioni essenziali sia su cosa sia successo al pianeta (qualcosa è arrivato e ha decimato la razza umana, qualcosa che ancora è in giro, nascosto, e al minimo rumore balza fuori e massacra), sia su cosa sia successo ai protagonisti, cioè quale trauma aleggi sopra le loro teste in questa nottata incredibile in cui faranno di tutto ...

A Quiet Place - film che sorprende e spiazza. Miglior horror da qui ai tempi di Paranormal Activity : “Stay silent, stay alive”. Se avete qualche amico/a o compagna/o che quando andate al cinema parla in continuazione, vi possiamo assicurare che se lo/a porterete a vedere A quiet place tacerà per almeno un’ora e trenta. Perché attenzione, nel film diretto da John Krasinski chi parla anche sottovoce, chi emette un suono o provoca un rumore minimamente percepibile oltre i 20/30 decibel finisce straziato e divorato da lestissimi e ipersensibili ...

A Quiet Place - un thriller da urlo : Il prossimo 5 aprile solo gli spettatori più silenziosi sopravviveranno all’arrivo in sala di A Quiet Place, il thriller di John Krasinski con Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds e lo stesso Krasinski. In un futuro prossimo la Terra è stata invasa da creature sensibili al suono. L’unica speranza è non emettere nessun rumore. Una […] L'articolo A Quiet Place, un thriller da urlo proviene da NewsCinema.

A Quiet Place : silenzio e morte nel nuovo survival horror che è già cult : Un mondo talmente silenzioso e vuoto da apparire abbandonato e privo di ogni speranza, ma che in realtà nasconde l'amore e la forza di chi non può e non vuole arrendersi. Non è un caso che il regista/...