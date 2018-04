A Milano | per imparare a risparmiare

Basket - serie A Milano sull ottovolante - ma Venezia e Avellino non perdono terreno : ROMA - Non steccano le prime della classe nella 25esima giornata del massimo campionato di pallacanestro. Milano sale sull'ottovolante , nel senso di affermazioni consecutive, e difende il suo primato ...

Basket - 25a giornata Serie A 2018 : Milano supera Torino - Venezia sbanca Reggio Emilia. Vittoria importante per Pesaro : Anche dopo la 25a giornata continua il duello a distanza tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Reyer Venezia. L’Olimpia ha superato in casa la Fiat Torino per 90-78 al termine di una partita che si è decisa nel finale, quando i canestri di Andrew Goudelock (top scorer con 23 punti) ed Andrea Cinciarini (14) hanno costruito il break decisivo per la formazione di Pianigiani. Anche la Reyer ha fatto sua la partita con Reggio Emilia nel ...

Badminton - quinto scudetto consecutivo per Milano

Football americano - Prima Divisione 2018 : i Seamen Milano si aggiudicano il recupero contro i Dolphins Ancona : Nella seconda bye week della Prima Divisione 2018 è andato in scena un altro recupero di un match rinviato nella settimana d’apertura. I Seamen Milano hanno battuto per 35-0 i Dolphins Ancora a domicilio. Una vittoria arrivata grazie a una segnatura per tempo, con il solito Luke Zahradka sugli scudi: la differenza, infatti, l’ha fatto il gioco aereo milanese. Il resto, poi, l’ha fatto la linea difensiva dei campioni in carica, ...

Milano Marathon - migliaia di persone in gara. Transenne e deviazioni : disagi per il traffico : Un fiume di persone. Fischio d'inizio alle 9 per la XVIII edizione di EA7 Emporio Armani Milano Marathon che ha richiamato a Milano top runner provenienti da ogni parte del mondo e amanti della corsa. Partenza e arrivo in corso Venezia. Il percorso cittadino di 42 km attraversa i luoghi più suggestivi della città. Un tracciato «scorrevole», con meno curve e più rapido ...

Jessica - lettera in carcere del tranviere di Milano : 'Le volevo bene - non saprei dire perché l'ho uccisa' : Sul caso di Jessica Valentina Faoro , la 19enne uccisa a Milano dal tranviere da Alessandro Garlaschi , lo scorso 7 febbraio torna Quarto Grado . L'uomo avrebbe scritto una lettera al suo legale ...

Jessica - lettera in carcere del tranviere di Milano : «Le volevo bene - non so dire perché l'ho uccisa» : Sul caso di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa a Milano dal tranviere da Alessandro Garlaschi, lo scorso 7 febbraio torna Quarto Grado. Jessica, la suocera del tranviere:...

Milano MARATHON 2018/ Streaming video e diretta tv : le meraviglie lungo il percorso : MILANO MARATHON 2018: le informazioni sul percorso, gli orari e i partecipanti al via della classica maratona meeghina che quest'anno taglia il prestigioso traguardo delle 18 edizioni(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:02:00 GMT)

