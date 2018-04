80 anni al S Carlo per Claudia Cardinale

Carlo Pignatelli - la mostra che racconta 50 anni di cerimonie : Se hai bisogno di capire bene come si deve vestire un uomo (sposo o testimone) per un matrimonio, allora non puoi perderti la mostra “Storia di un sogno” dedicata alla maison Carlo Pignatelli. In programma a Milano dal 6 al 9 aprile 2018 durante la bridal week di Sì SposaItalia, l’exhibition è ospitata all’interno di FieramilanoCity e sarà aperta anche al pubblico nei giorni di sabato 7 e domenica 8 aprile. Tutto iniziò ...

Carlo Urbani : a 15 anni dalla morte un calendario di iniziative per ricordarlo : Un Festival nazionale di cinque spettacoli teatrali organizzati dalla Fita, al quale parteciperanno a Jesi, Teatro piccolo, dal 7 al 27 aprile le compagnie che hanno vinto i migliori festival ...

Torino - 15 condanne per la Yesmoke. Sei anni per l’amministratore Carlo Messina : Pensavano di poter creare l’unica azienda italiana capace di competere con le Big tobacco, le multinazionali delle sigarette. Avevano sfidato lo Stato e i Monopoli. Oggi i fratelli Carlo e Giampaolo Messina, insieme ad altri tredici tra funzionari e dipendenti della loro Yesmoke, sono stati condannati. Lo ha stabilito la quarta sezione penale del tribunale di Torino dopo un processo durato quasi due anni. Gli imputati erano accusati a ...

Auguri al conduttore Carlo Conti : compie 57 anni : Oggi martedì 13 marzo è il compleanno del conduttore toscano Carlo Conti, che compie i suoi 57 anni: si tratta di uno dei personaggi televisivi più amati e apprezzati dai milioni di telespettatori italiani. Bisogna sottolineare che il mese di marzo rappresenta un periodo importante per il presentatore, che torna sul piccolo schermo dopo qualche mese di assenza: sarà al timone di importanti programmi. Il 21 marzo Carlo Conti presenterà il David ...

Ballando con le stelle : Giovanni Ciacci e il retroscena su Carlo Conti : Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle: il retroscena su Carlo Conti Sabato 10 marzo Milly Carlucci ha dato il via alla tredicesima edizione di Ballando con le stelle, il fortunato show di Raiuno in cui 13 Vip si sfidano a colpi di tango, rumba, paso doble, jive. Uno dei protagonsti assoluti di questa edizione è Giovanni Ciacci, lo stylist di Detto Fatto, il programma condotto da Caterina Balivo su Raidue dal lunedì al venerdì. Ciacci, ...

E' morto Carlo Ripa di Meana. Il politico ed ambientalista aveva 88 anni : E' morto Carlo Ripa di Meana. Il suo decesso arriva solo a meno di due mesi dalla scomparsa della moglie Marina. aveva 88 anni, politico e ambientalista si è spento in un ospedale romano in seguito a ...

È morto Carlo Ripa di Meana - aveva 88 anni : Carlo Ripa di Meana, a lungo politico e attivista per l’ambiente, è morto oggi a Roma a 88 anni; sua moglie Marina era morta lo scorso 4 gennaio. Erede di una famiglia di marchesi, Ripa di Meana aveva militato nel The post È morto Carlo Ripa di Meana, aveva 88 anni appeared first on Il Post.

GIANCARLO MAGALLI/ “I Fatti Vostri? Non avevo perso una puntata in 28 anni - poi la neve…” : GIANCARLO MAGALLI, noto soprattutto per il ruolo di conduttore in Fatti Vostri, arriva al cinema come doppiatore nel film 'Benvenuti a casa' nelle sale dall'8 marzo.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Peppino Di Capri - il 21 maggio festa al San Carlo per i 60 anni del primo album : Peppino di Capri festeggerà i 60 anni di carriera con un concerto-evento al Teatro San Carlo di Napoli il 21 maggio. Era il 1958 quando il giovane Giuseppe Faiella pubblicò il primo album ' Peppino di ...

