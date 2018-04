56% pazienti smetterebbe terapie | algoritmo ' salva-aderenza' a cure

Il 56% dei pazienti smetterebbe le terapie - sviluppato algoritmo “salva-aderenza” alle cure : Più della metà (56%) dei pazienti cronici italiani ha pensato di abbandonare le cure. E per uno su dieci (12%) si tratta di un pensiero ricorrente. Il 45% dei soggetti si sente “confuso e disorientato” e “incapace di gestire la propria condizione“. Così l’aderenza alle cure scende, le patologie peggiorano e aumentano i costi per il Ssn, stimati in 19 mld l’anno. Un algoritmo messo a punto dall’Università Cattolica, grazie ...