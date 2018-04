5 Seconds of Summer | il nuovo album si intitola “Youngblood” e uscirà a giugno

Annunciato il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer Youngblood : i dettagli e la data di uscita : Finalmente svelati i dettagli del nuovo album dei 5 Seconds Of Summer: la band, attualmente in tour promozionale, torna sul mercato discografico a giugno! Dopo alcune di settimane di grande attesa e trepidazione tra i fan, la band ha Annunciato l'uscita del loro nuovo disco: il 22 giugno sarà disponibile Youngblood, il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer. Anticipato dal singolo Want You Back pubblicato a febbraio, il nuovo album Youngblood ...

5 Seconds of Summer : le frasi più aww delle loro canzoni : I 5 Seconds of Summer sono appena venuti in concerto in Italia – giovedì 29 marzo a Milano, per l’esattezza – e già ne senti la mancanza? via GIPHY Noi di MTV ti veniamo in soccorso con questo video che riassume le frasi più dolci delle loro canzoni. Alzi la mano chi vorrebbe sentirsele dedicare! [arc id=”12bb6f03-1bc2-40bd-a6ec-e5fb455c6369″] ph: ufficio stampa The post 5 Seconds of Summer: le frasi più aww delle ...

Foto e video dei 5 Seconds Of Summer a Milano per il 5SOS3 Tour - un grande show tra le hit passate e gli inediti del nuovo album : Ieri sera al Fabrique il grande concerto dei 5 Seconds Of Summer a Milano: sold out da settimane, lo show della band australiana ha registrato uno straordinario successo! La grinta e l'energia dei 5 Seconds Of Summer sono arrivate anche in Italia: la band si è esibita al Fabrique di Milano giovedì 29 marzo per l'unica data italiana del 5SOS3 Tour. In scaletta, tante hit che hanno segnato il loro debutto discografico negli anni passati e ...

5 Seconds of Summer a Milano/ Oggi concerto al Fabrique : “Amiamo l'Italia - vorremmo vivere qui” (RTL 102.5) : 5 Seconds of Summer a Milano: Oggi concerto al Fabrique. Intanto parlano a RTL 102.5: “Amiamo l'Italia, vorremmo vivere qui”. Le ultime notizie sulla band australiana e il nuovo album(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:27:00 GMT)

5 Seconds of Summer : potrebbe essere questa la scaletta del concerto di Milano : Giovedì 29 marzo 2018 è il grande giorno del ritorno in Italia dei 5 Seconds of Summer. Se sei tra quelli che fin dall’annuncio del concerto hanno segnato in rosso questa data sul calendario e non hai mai smesso di contare i giorni, le ore e i secondi che ti separano dall’inizio del live, qui c’è quello che fa per te! via GIPHY Siamo andati a dare un’occhiata alle scalette delle precedenti date dei 5 Seconds of Summer di ...

Orari e scaletta dei 5 Seconds Of Summer a Milano il 29 marzo : restrizioni e ultimi biglietti : Questa sera finalmente l'attesissimo concerto dei 5 Seconds Of Summer a Milano: la band australiana fa ritorno in Italia dopo due anni di assenza. I 5 Seconds Of Summer si esibiranno il 29 marzo al Fabrique di Milano, per l'unica data italiana prevista per la prima parte della tournée internazionale. Il 5SOS3 Tour ha debuttato a Stoccolma lo scorso 20 marzo, e prevede 26 concerti esclusivi in tutto il mondo. Nel corso dell'evento, la band ...

Meet&greet con i 5 Seconds of Summer a Milano : come partecipare ed incontrarli il 29 marzo al Fabrique : Ci sarà un Meet&greet con i 5 Seconds of Summer a Milano il prossimo 29 marzo, in occasione dell'unico concerto del gruppo in Italia quest'anno. La location è quella del Fabrique di Milano, l'evento è già sold out! Alcuni fortunatissimi fan del gruppo potranno incontrare i 5 Seconds of Summer in occasione dell'unico appuntamento italiano della loro tournée internazionale. Il tour 5SOS3 farà tappa al Fabrique di Milano il 29 marzo e, oltre ...

I 5 Seconds of Summer desiderano la reunion degli One Direction almeno quanto te : I milioni di fan in tutto il mondo degli One Direction che sperano in un’imminente reunion ora hanno 4 “alleati” in più: i 5 Seconds of Summer! Andiamo per ordine: i 5 Seconds of Summer sono tornati con un nuovo singolo (“Want You Back”) e un nuovo tour, che farà tappa anche in Italia. [arc id=”f5968f57-4ad9-4afc-980d-12f0aedf1b77″] In questi giorni i ragazzi sono impegnatissimi con la promozione del ...

5 Seconds of Summer a Milano : tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per lo show : I 5 Seconds of Summer sono tornati con un nuovo singolo (“Want You Back”) e un nuovo tour, che farà tappa anche in Italia. I 5SOS torneranno a trovarci il 29 marzo con un concerto in programma al Fabrique di Milano. Pochi secondi dopo l’annuncio della data italiana, i fan erano già agguerritissimi per riuscire a conquistare i biglietti per il live. via GIPHY Qui di seguito trovi le informazioni utili per acquistare i biglietti ...

Biglietti nominali per i 5 Seconds Of Summer a Milano - in concerto il 29 marzo : prezzi e modalità d’acquisto : In vendita da oggi venerdì 2 marzo i Biglietti nominali per i 5 Seconds Of Summer a Milano: la band australiana fa ritorno nel nostro Paese dopo due anni di assenza. I 5 Seconds Of Summer hanno annunciato un nuovo progetto discografico, accompagnando l'uscita del nuovo singolo Want You Back con l'annuncio di un tour internazionale che farà una tappa anche in Italia: la band si esibirà il 29 marzo al Fabrique di Milano. Il nuovo singolo dei ...

5 Seconds Of Summer : ecco cosa hanno dichiarato a proposito delle nuove canzoni : Dopo 3 anni di silenzio, i 5 Seconds Of Summer sono tornati con della musica nuova. “Want You Back” è il titolo dell’inedito uscito venerdì 23 febbraio – ascoltalo qui – che ha segnato il loro ritorno sulle scene. Al momento non si sanno ancora indicazioni precise sul loro prossimo album: titolo e data di uscita sono ancora top secret! via GIPHY Nonostante ciò, i 5 Seconds Of Summer hanno rilasciato una ...

La svolta pop di Want You Back dei 5 Seconds Of Summer in attesa dell’album : audio - testo e traduzione del nuovo singolo : Want You Back 5 dei Seconds Of Summer è il nuovo singolo rilasciato venerdì 23 febbraio, disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il nuovo singolo della giovane band australiana segna il loro ritorno discografico dopo due anni di assenza, dopo l'uscita del secondo album in studio Sounds Good Feels Good nel 2015. Il nuovo singolo Want You Back dei 5 Seconds Of Summer si discosta leggermente dalle sonorità punk e ...

5 Seconds of Summer in Italia nel 2018 - a Milano : biglietti in prevendita su TicketOne : 5 Seconds of Summer in Italia nel 2018 per un unico concerto in programma a Milano per il prossimo 29 marzo. Ad annunciare l'evento dei 5 Seconds of Summer in Italia nel 2018 è Live Nation che condivide l'evento in concomitanza con l'annuncio del nuovo singolo della band, disponibile dalla mezzanotte di oggi. A due anni di distanza dall'ultimo tour mondiale, i 5 Seconds of Summer annunciano il loro nuovo singolo dal titolo Want You Back, ...

I 5 Seconds of Summer tornano in Italia : annunciato un concerto a Milano : Belle, bellissime notizie per i fan dei 5 Seconds Of Summer! Dopo l’annuncio dell’uscita della nuova canzone “Want You Back”, la band australiana ha svelato le date del tour mondiale 2018. Ovviamente tra i paesi in calendario non potava mancare l’Italia. I 5 Seconds of Summer torneranno a trovarci il 29 marzo per un concerto al Fabrique di Milano. // 5 S O S // Un post condiviso da 5 Seconds of Summer (@5sos) ...