(Di lunedì 9 aprile 2018) Marc Marquez è finito “sotto accusa” per aver steso Valentino Rossi con un sorpasso assassino nel corso del GP d’Argentina della MotoGP. L’iberico ha subito poi una penalizzazione di 30 secondi che lo ha relegato al di fuori della zona punti. Il 39enne di Tavullia non è stato di certo tenero nei confronti del catalano: “E’ recidivo e lo fa apposta. Ho paura a correre con lui (clicca qui per l’intervista completa)”. Pronta è arrivata la replica da parte di Marquez ai microfoni di Marca: “Quello che dice Rossi non mi preoccupa per nulla. Io sono onesto, il mio non è stato un errore intenzionale e, senza la pioggia, non sarebbe accaduto. Sono andato alla Direzione Gara per chiedere informazioni, ma mi hanno lasciato fuori. Non ci ho capito niente. Non dirò nulla su Rossi, è qui da 25 anni e spero che la gente se lo ricordi“. Il ...