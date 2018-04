4 anni dopo l' omicidio di Andrej Mironov e Andrea Rocchelli parte il processo a Vitaly

Si ammala di cancro - dopo 42 anni insieme il compagno le chiede di sposarla : Kevin McCarthy e Mandy Lucitt avevano rispettivamente 20 e 15 anni quando si sono conosciuti. Il loro è stato amore a prima vista, uno di quegli amori che durano per sempre, anche dentro le difficoltà ...

Maria De Filippi 25 anni dopo Via Fauro : "Per due anni non ho dormito. Mai più in auto con Costanzo" : "Non avevo capito cosa fosse successo. Pensavo fosse scoppiata una caldaia. Mio padre mi fece promettere che non sarei più salita sulla stessa auto di Maurizio (Costanzo, ndr). Gliel'ho promesso. E non l'ho più fatto" Maria De Filippi racconta con la semplicità che la contraddistingue come è stato il suo 'post' attentato di mafia, nel quale fu coinvolta il 14 maggio 1993. Allora era ancora la compagna di Costanzo, che tanto si stava ...

"Non abbiamo mai smesso di amarci" : lei 78 anni - lui 83 - si risposano 50 anni dopo il divorzio : Harold e Lillian, una coppia statunitense, si erano già sposati nel 1955 ma dopo quasi nove anni di matrimonio e cinque figli avevano deciso di lasciarsi. Ora, a 50 anni dal divorzio, ci riprovano.

Padre assassino a 77 anni : dopo lite uccide un figlio e ne ferisce un altro : Un raptus omicida ha sconvolto la tranquilla domenica di Grammichele, comune a vocazione agricola di 13mila abitanti a sud di Catania, dove Saverio Ansaldi, di 77 anni, ha ucciso a coltellate il ...

La compagna ha un cancro terminale : dopo 42 anni insieme la sposa in ospedale : Kevin McCarthy e Mandy Lucitt, 62 anni lui e 57 lei, si sono sposati dopo 42 anni insieme nell'ospedale dove la donna è ricoverata per un cancro allo stadio terminale. "Ho realizzato il mio sogno, c'era tanto amore nella mia stanza".

Usa - la storia di Harold e Lilian : si risposano 50 anni dopo il divorzio : Risposarsi 50 anni dopo aver divorziato. Una follia? Non per Harold e Lillian , 83 e 78 anni, la cui storia sta facendo il giro del mondo. Convolati a nozze nel lontano 1955 si erano detti addio dopo nove anni e cinque figli: Miriam, Timothy, Larry, Laura and Mark. Ora, il ritorno di fiamma che li vedrà andare di nuovo all'altare ...

Paola Taverna - dopo 5 anni di insulti ora vuole un governo con il Pd : 'Erano scaramucce - oggi...' : 'Era un'altra epoca e un'altra fase politica. Eravamo appena entrati in Parlamento, e il dibattito politico era molto forte, da entrambe le parti', spiega lei, oggi. 'Siamo maturati, ora dobbiamo ...

Maratona di Roma - il presidente : “Dopo anni di maltempo stavolta splendeva il sole” : “Dopo anni di maltempo, finalmente stavolta a Roma splendeva il sole e quasi 100.000 persone hanno partecipato alla Maratona e alla Fun Run. Il comitato organizzatore ha dimostrato anche quest’anno di saper organizzare un grande evento amato in tutto il mondo. A livello tecnico, poi, siamo risultati i più veloci in assoluto in Italia, un dato che fa capire la qualità degli atleti ingaggiati. Un ringraziamento speciale va a tutte le ...

Ponte sulla Sesia : dopo 12 anni sparisce la rete del cantiere

Giovanni Ciacci si sente male dopo l'esibizione : ecco cosa è successo dietro le quinte : Malore per Giovanni Ciacci nelle quinte di Ballando con le stelle . Il concorrente, insieme al suo compagno Raimondo Todaro era attesissimo sulla scena dopo aver promesso la scorsa puntata un tango ...

Enzo Tortora/ Dopo 30 anni le scuse del pm che fece arrestare il giornalista (Sono Innocente) : Il caso di Enzo Tortora, giornalista accusato di essere colluso con la camorra, sarà trattato nella prima puntata di "Sono innocente", in onda questa sera su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:04:00 GMT)

