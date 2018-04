243 giorni di mutua | poi la candidano al Senato e guarisce | lo scoop delle Iene

Blastingnews

: La senatrice Bogo Deledda del M5S è stata in malattia ininterrottamente per 243 giorni. Il 29 gennaio viene candida… - redazioneiene : La senatrice Bogo Deledda del M5S è stata in malattia ininterrottamente per 243 giorni. Il 29 gennaio viene candida… - app_marco : RT @redazioneiene: La senatrice Bogo Deledda del M5S è stata in malattia ininterrottamente per 243 giorni. Il 29 gennaio viene candidata e… - cristalaltea : RT @IAmJamesTheBond: #LeIene: La senatrice Bogo Deledda del M5S è stata in malattia ininterrottamente per 243 giorni. Il 29 gennaio viene… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) 243consecutivi di, poi arriva la candidatura ale tutto finisce. Rientra in servizio, prende ferie e per un mese togni giorno comizi in tutta la sua regione. Questo in sintesi il clamoroso, raccontato nella puntata di domenica 8 aprile dall'inviato Filippo Roma. Protagonista la neo senatrice del Movimento Cinquestelle Vittoria Bogo Deledda, eletta in Sardegna. La donna è dirigente del settore Servizi Sociali del comune di Budoni, in provincia di Sassari. Alla redazioneè arrivata la notizia che la signora è stata assente per 243lavorativi consecutivi 'causa stress' ma, dopo soli 4dalla sua candidatura si è presentata al lavoro per chiedere immediatamente le ferie al fine di condurre, come suo diritto, la campagna elettorale....