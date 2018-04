10 cose che un introverso vorrebbe dire a un partner estroverso

L'umanità degli animali Elefanti crocerossini lupi social - orche giocose : Felice Modica Sono i pionieri dell'etologia di metà Novecento - Karl von Frish, Nikolaas Tinbergen e Konrad Lorenz - a sgombrare il campo da secoli di folclore e superstizione, favole raffiguranti gli ...

Zuckerberg (e pochi altri) possono fare su Messenger cose che gli altri si sognano : Facebook ha rimosso messaggi privati del suo Ceo Mark Zuckerberg e di altri dirigenti dalla casella (inbox) di varie persone con cui avevano avuto una chat tramite la piattaforma, rivela TechCrunch. Una funzione inesistente per tutti gli altri utenti Facebook, che possono solo cancellare i messaggi nella propria casella ma non quelli ricevuti dalle persone con cui si sono scritte. Facebook ha confermato a TechCrunch l’avvenuta rimozione ...

Liam Payne dopo gli One Direction - la confessione del cantante : “Mi mancano le piccole cose che facevamo insieme” (video) : La carriera da solista anche per Liam Payne dopo gli One Direction: durante un'intervista rilasciata recentemente a Tokyo, il cantante ha ammesso di provare una certa nostalgia per i tempi con la band più amata degli ultimi anni. Annunciata la pausa due anni fa, i ragazzi degli One Direction si sono detti "Arrivederci", e ciascuno di loro ha intrapreso carriera da solisti: Harry e Niall hanno già pubblicato singoli e un album, entrambi ai ...

Casa Milan : si passa alle cose formali anche con Rino Gattuso Video : L'uomo del #Milan è sempre più Rino #Gattuso, lui che è riuscito a rianimare una squadra che sembrava fosse finita alla deriva, smarrita e praticamente senza più un briciolo di qualita'. Rino Gattuso è riuscito a mettere insieme i cocci di un Milan distrutto e senza più speranze, subentrando a Vincenzo Montella nel quale la dirigenza Milanista aveva molta fiducia ad inizio stagione, ma ha dimostrato di essere poco all'altezza delle ambizioni ...

Da Marsala a Pantelleria. Tutte le cose che non vanno nella Sanità : Non è mancata la volontà politica ma adesso è la burocrazia che stoppa l'acquisto di un angiografo che risulterebbe il fiore all'occhiello del nostro ospedale. Quanto ancora si dovrà aspettare? Sono ...

Primo Maggio a Taranto : Brunori Sas - Levante e i Coma_cose. Riondino : “Lottiamo per i nostri diritti e chiediamo che l’Ilva chiuda” : “A Taranto vogliamo che le istituzioni prendano in considerazione il nostro grido d’allarme, che è sempre lo stesso da cinque anni: quello per il diritto alla salute”. Michele Riondino, attore e direttore artistico – insieme a Roy Paci e Diodato – del contro-concertone di Taranto, ‘Uno Maggio Libero e Pensante‘, racconta a ilfattoquotidiano.it il senso di un evento e di una lotta. “Quello ...

'Non riconosco la coalizione di centrodestra' - e le altre cose che ha detto di Maio - : Roma, 5 apr. , askanews, Governo/ *Di Maio: proponiamo contratto governo alla tedesca a Pd o a Lega Per noi sono alternativi. vogliamo impegno davanti a italiani Roma, 5 apr. , askanews, 'Noi non ...

Pietro Tartaglione : “Come stanno le cose con Cecilia Capriotti”. I due se le erano dette di tutti i colori dopo un caso scoppiato sull’Isola dei Famosi. Neanche a dirlo c’era andata di mezzo Rosa Perrotta… E ora? Il faccia a faccia : Iniziamo subito facendo un passo indietro: a Pietro Tartaglione proprio non era andato giù il gossip sussurrato da Cecilia Capriotti, ovvero che una ragazza fidanzata del cast dell’Isola ci avrebbe provato con Marco Ferri… La Capriotti non ha mai fatto il nome di Rosa Perrotta, ma in molte lo hanno pensato visto che l’ex tronista è l’unica impegnata insieme a Elena Morali, promessa sposa di Scintilla. Pietro – in un’intervista a ...

Raggi : impensabile dire che le cose a Roma andavano meglio prima : Roma – Di seguito le parole di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “È intollerabile sentirsi dire che prima si stava meglio. Ma si stava meglio cosa? prima le cose funzionavano grazie alla corruzione. Ai debiti fuori bilancio. Agli appalti truccati. Tutte cose che stiamo pagando adesso. Stiamo pagando il debito di chi quelle cose ‘le aveva fatte meglio’. Io credo che sia arrivato il momento di avere coRaggio e onestà. Per ...

Elisabetta Casellati : "Strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi? Ipotesi che non è nelle cose" : Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, sarà la prima a salire al Quirinale da Sergio Mattarella per le consultazioni in vista della formazione di un nuovo governo. La seconda carica dello Stato, in una lunga intervista al Messaggero, esclude uno strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (come auspicato dai 5 stelle): È un'Ipotesi che non è nelle cose - dice - C'è un comune sentire".Casellati si ...

Sesso : 5 cose che minano desiderio e performance : desiderio sessuale in picchiata? Niente panico, per ogni problema c’è una soluzione. Quindi, prima di considerare la vita sessuale in pensionamento precoce, meglio fare il punto della situazione. A volte il calo della libido è conseguenza di cause assolutamente risolvibili, su cui vale la pena fare un po’ di chiarezza. Attenzione ai farmaci Non tutti gli uomini sono delle sex-machine, ognuno ha i suoi ritmi. Ciò detto, capita di ...

4 cose sul primo anno da mamma che avrei voluto che mi dicessero : Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo.Naturalmente niente avrebbe potuto prepararmi a quella gioia euforica, travolgente e assonnata che è il primo anno da genitore. Tranne, be', lo sapete, i social media straripanti di selfie delle tre di notte di mamme ancora sveglie, di diatribe sul metodo Ferber e sullo svezzamento, di lamentele per l'ultimo giorno di maternità. Per ...