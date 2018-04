10 consigli d’autore per mantenere vivo il matrimonio

vanityfair

(Di lunedì 9 aprile 2018) Che Sarah Dunn sia abile, anzi abilissima a districarsi tra gli affari di cuore è cosa risaputa, buona e giusta (sua è la produzione di American Housewife, popolarissima serie prodotta dalla ABC). Ma quest’ultimo libro, La promessa (ed.DeA Planeta), è ancora un passo oltre. I protagonisti sono Lucy e Owen, marito e moglie di mezza età, che abitano in un paesino vicino a New York, alle prese confin troppo prevedibile. Poi una sera a cena a casa di amici, vengono tentati dall’idea di riassaporare il piacere della monogamia. Stilano, così, una lista di regole del gioco e decidono di aprire la loro relazione a sei mesi di imprevedibili trasgressioni. La scrittrice americana, dunque, mette al centro del suo terzo romanzo una love issue piuttosto spinosa: la noia che, nel tempo, si sedimenta nelle relazioni intaccando così sentimenti e gli entusiasmi. Cosa fare allora per ...