1 minuto in Borsa 9 aprile 2018 - video

1 minuto in Borsa 9 aprile 2018 : Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente . Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB , che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. In ...

1 minuto in Borsa 6 aprile 2018 : Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia , +3,03%, .

1 minuto in Borsa 5 aprile 2018 : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente . In buona evidenza a Milano il comparto Automotive , +3,64%, . Nessuna variazione significativa per l' Euro / Dollaro USA , che scambia sui ...

1 minuto in Borsa 4 aprile 2018 : Giornata drammatica per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Unica Blue Chip di Milano a ottenere un buon risultato Terna , che segna un aumento dello 0,53%. ...

1 minuto in Borsa 3 aprile 2018 : Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente . Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore Media , +2,...

1 minuto in Borsa 29 marzo 2018 : Poco mossa la Borsa di Milano , che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. In buona evidenza a Milano il comparto Media , +1,95%, . Nella parte bassa della classifica ...

1 minuto in Borsa 28 marzo 2018 : Seduta invariata per Piazza Affari , mentre si muovono in calo le principali Borse europee. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Terna , +2,64%, . Le più forti vendite,...

1 minuto in Borsa 27 marzo 2018 : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente . In luce sul listino milanese il comparto Servizi per la finanza , +3,00%, . Torna a scendere lo spread , attestandosi a 137 punti, con un ...

1 minuto in Borsa 26 marzo 2018 : Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente , che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Tra i ...