Zidane pensa già alla Juventus | il tecnico del Real lancia l' allarme

Il Real pensa alla Juve : Zidane esclude Ronaldo : Zinedine Zidane ha la testa alla Juve ntus e, fra i convocati per la sfida di domani nelle Canarie contro il Las Palmas, non ha inserito Cristiano Ronaldo , che rimarrà dunque a casa ad allenarsi, ...

Zidane : 'Io via dal Real se pensassi a un fallimento' : TORINO - ' Non credo che la squadra stia fallendo, alcune cose non funzionano, ma i giocatori stanno cercando di fare del proprio meglio. A volte, però, le cose non vanno come ci si aspetta '. È la ...