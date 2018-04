http://feedproxy.goo

: #YouTube Kids: basta algoritmi, sarà controllato da esseri umani: YouTube sta pianificando… - giannifioreGF : #YouTube Kids: basta algoritmi, sarà controllato da esseri umani: YouTube sta pianificando… - Kids_Learn_Pets : Ottieni il nome dell'animale - Suoni di animali per bambin - Fauna selvatica per bambini - CristinaBorghes : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di domenica 8 aprile 2018)sta pianificando di rilasciare una nuova versione della sua appche eliminerà i video suggeriticamente e mostrerà solo i video dei canali selezionati da un team di curatori in carne ed ossa, secondo quanto riportato da Buzz News. Ovviamentenon imporrà questa nuova funzione, ma saranno i genitori a decidere se attivarla o meno, quindi esisterà accanto alla versioneca. Offrendo ai genitori la possibilità di disattivare i video consigliaticamente,, almeno in teoria, non suggerirà più video non adatti ai più piccoli che apparivano nell’app a loro dedicata. Inoltre, non dovrebbe mostrare video con problemi simili a quelli che sono emersi su in passato, come ad esempio linguaggio sessualmente esplicito, parolacce e battute sulla pedofilia. Il mese scorso, un’indagine di Business Insider ha rivelato che ...