Windows 10 | a partire da Redstone 5 potrete vedere l’autonomia degli accessori

surface-phone

(Di domenica 8 aprile 2018) Sembra che Microsoft, con l’aggiornamento5 previsto per questo autunno, sia intenzionata a migliorare l’app impostazioni direndendola sempre più completa e soprattutto utile. I colleghi diReport hanno scoperto che nella build 17639, l’ultima rilasciata per gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Skip Ahead, è stata introdotta silenziosamente una nuova funzionalità interessantissima all’interno della sezione Dispositivi delle impostazioni di sistema. La feature riguarda, come avrete potuto leggere nel titolo, la possibilità di visionare in tempo reale l’autonomiacollegati collegati al PC o tablet in uso. Attualmente non sappiamo quali siano i dispositivi supportati ma sicuramente la Surface Pen è già compatibile come possiamoin figura: Adesso si spera soltanto che vengano effettuati ulteriori ...