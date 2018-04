WhatsApp | nuovo aggiornamento | novità in arrivo

WhatsApp - nuovo aggiornamento e due importanti novità : è ormai rivoluzione Video : #WhatsApp, senza ombra di dubbio, è entrato nella vita quotidiana degli italiani e dei cittadini di tutto il mondo. Da quando esistono gli smartphone è praticamente impossibile farne a meno, a maggior ragione da quando è diventato totalmente gratuito. I più attenti ricorderanno che, fino a qualche anno fa, per utilizzarlo era necessario pagare un piccolo obolo. Un costo irrisorio che non ha comunque frenato l'ascesa di una piattaforma attraverso ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento e due importanti novità : è ormai rivoluzione : WhatsApp, senza ombra di dubbio, è entrato nella vita quotidiana degli italiani e dei cittadini di tutto il mondo. Da quando esistono gli smartphone è praticamente impossibile farne a meno, a maggior ragione da quando è diventato totalmente gratuito. I più attenti ricorderanno che, fino a qualche anno fa, per utilizzarlo era necessario pagare un piccolo obolo. Un costo irrisorio che non ha comunque frenato l'ascesa di una piattaforma attraverso ...

WhatsApp : disponibile un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile : WhatsApp, il client di messaggistica più utilizzato al mondo, ha aggiornato la propria app stabile per tutti gli smartphone Windows 10 Mobile introducendo le novità implementate nella variante beta alcune settimane fa. Con questa nuova versione numerata 2.18.44, oltre ai fix di bug, sono state aggiunte diverse nuove funzionalità; alcune sono già attive e quindi possono essere provate dagli utenti, altre invece sono nascoste/private e saranno ...

WhatsApp/ Scatta un nuovo allarme tra gli utenti dell'app - ma è davvero una bufala? : WHATSAPP, chattare con gli amici e divertirsi: la possibilità di salvare le Gif tra i preferiti è la grande novità in arrivo per l'applicazione più scaricata in Italia nello scorso anno.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 20:57:00 GMT)

“Non più come state facendo”. Messaggi vocali WhatsApp - si cambia. Il nuovo aggiornamento modifica una delle funzioni più usate. E ne arriva una nuova - di quelle “wow!” - da usare ogni minuto : WhatsApp non si ferma mai. L’applicazione di Messaggistica istantanea più diffusa del pianeta segna un nuovo passo in avanti e presenta alcuni aggiornamenti. Novità già disponibili e che stanno incontrando il favore degli internauti e di tutti gli appassionati di tecnologia. Più rapido, veloce e decisamente più funzionale. Due, nel dettaglio sono le novità, la prima riguarda i Messaggi vocali per la piattaforma Android. Fino ad oggi per ...

Ecco il nuovo piano tariffario TIM Base e Chat : traffico gratuito verso WhatsApp & co. : TIM ufficializza oggi TIM Base e Chat, un nuovo piano tariffario Base che lascerà contenti coloro che fanno largo uso dei servizi di instant messaging L'articolo Ecco il nuovo piano tariffario TIM Base e Chat: traffico gratuito verso WhatsApp & co. è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

#WhatsApp dice addio alle catene di Sant’Antonio? Lo vedremo nel nuovo aggiornamento. Ecco le novità : Ci sono persone che amano a dismisura tutto quello che può essere inoltrato en che possa creare catene di Sant’Antonio. Dai messaggi per vedere quanti ti vogliono bene, che incitano il rinvio a 5, 10 amici sperando di vedere tornati indietro gli stessi sms, a quelli che promettono fortuna o che minacciano sventure. Spesso vengono create per diffondere virus. Insomma ce ne sono per tutti i gusti. Fortunatamente però la maggiorate degli ...

“State attenti - non condividete!”. WhatsApp - occhio alla nuova bufala. Se anche voi avete ricevuto questo curioso messaggio - niente paura - non siete i soli. 4 consigli utilissimi per non cadere (di nuovo) nel “tranello” : In questi giorni non si è parlato d’altro: Facebook, WhatsApp, ma anche a voce. “Sui social network e attraverso testi inviati da cellulare messaggi che annunciano un addebito da 35 euro sulla bolletta della luce di aprile, finalizzato a coprire i debiti degli utenti morosi, quelli cioè che non hanno pagato la propria bolletta elettrica – denuncia il Codacons – Un messaggio pericolosissimo perché invita anche a non pagare la ...

WhatsApp Beta : un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile introduce la descrizione dei gruppi : Dopo Android, anche l’app di WhatsApp Beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nelle scorse ore un nuovo aggiornamento che introduce la descrizione dei gruppi, in puro stile Telegram. Con la versione numerata 2.18.28, gli utenti possono finalmente impostare una descrizione ai gruppi WhatsApp di massimo 512 caratteri. Questa può essere scritta sia dai partecipanti e sia, ovviamente, dall’amministratore, il ...

Nuovo pericoloso bug iOS 11 : occhio a bootlopp e WhatsApp crash con carattere indiano : Sta emergendo grazie ad alcune testimonianze in rete un Nuovo bug iOS 11, che in alcuni casi potrebbe portare anche al bootloop del proprio iPhone, o quantomeno al tanto temuto Whatsapp crash, come è stato confermato proprio in queste ore da una fonte come The Verge. In particolare, tutto nasce da un particolarissimo carattere indiano, come quello che sto per mostrarvi con apposita immagine. Proviamo a riepilogare tutte le informazioni che sono ...

WhatsApp : ecco un nuovo aggiornamento che porta novità Video : Sono tante ormai le persone che in ogni parte del mondo utilizzano l'applicazione di messaggistica #WhatsApp, che permette ai propri utenti di svolgere diverse funzioni per mettersi in contatto in modo istantaneo con altri utenti presenti nella rubrica personale. Ovviamente, per usare le funzioni di WhatsApp lo #Smartphone deve essere connesso ad una rete internet tramite Wi-Fi oppure tramite rete mobile. A chi utilizza quest'applicazione sara' ...

WhatsApp - utenti protagonisti di un nuovo e clamoroso traguardo Video : #WhatsApp, come ormai tutti quanti saprete, rimane ancora oggi l'applicazione di messaggistica istantanea [Video] più diffusa al mondo, sia su smartphone #Android e sia considerando gli #iPhone di Apple con a bordo il sistema operativo iOS. Lo stesso discorso, in linea di massima, vale anche per i tablet. Anche su PC, WhatsApp Web sta letteralmente spopolando fra gli utenti. A conferma di quanto descritto chiamiamo in causa gli ultimi dati ...

WhatsApp - ecco il nuovo virus informatico che spia le chat : Oramai i sistemi di messaggistica istantanea sono diventati di uso comune per numerosi utenti smartphone, non solo per lo svago o per il tempo libero, ma anche in ambito professionale o sportivo. Se considerate l'utilizzo dei gruppi chat per team di lavoro o squadre professionistiche o amatoriali, tanti argomenti passano tramite applicazioni come WhatsApp, Telegram o Messenger di Facebook. A volte vengono scambiati anche dati sensibili, o ...