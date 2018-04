WhatApp | nuovo aggiornamento | novità in arrivo

meteoweb.eu

(Di domenica 8 aprile 2018) Continuano gli aggiornamenti dell’app di messaggistica più celebre del mondo: Whatsapp si prepara a presentare la sua nuova versione, con dueimportanti. Anche gli Smartphone Android cambieranno il modo di inviare note vocali, che risulterà semplificato: tra pochi giorni tutti avranno la possibilità di trascinare il dito dal microfono ad un lucchetto per mantenere attiva la registrazione anche senza tenere le mani sullo smartphone. A quel punto si potrà scegliere di inviare il messaggio o di cestinarlo. WhatsApp ha intoltre deciso di prendere anche una posizione contro le famose catene di Sant’Antonio e i potenziali strumenti finalizzati a truffare l’utenza. Sarebbe allo stadio degli sviluppatori un sistema in grado di riconoscerle e bloccarle. Pertanto se verrà inviato lo stesso messaggio a tante persone, contenente un link ritenuto non sicuro, questo potrebbe ...