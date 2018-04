Blastingnews

: WhatApp: arriva l'algoritmo intelligente sulla piattaforma - joelmodena : WhatApp: arriva l'algoritmo intelligente sulla piattaforma -

(Di domenica 8 aprile 2018) #Whatsapp è l'applicazione che permette lo scambio di messaggi, foto, video e molto altro al solo costo della propria connessione a internet. Laè la più utilizzata in questo settore ormai da alcuni anni e gli utenti la prediligono tra le altre proprio per le molteplici funzionalita' che l'app offre. Nell'ultimo periodo sono molteplici gli aggiornamenti che sonoti per tutti gli utenti, ma le novita' continuano e ben presto fara' il suo ingresso un nuovo aggiornamento. Le potenzialita' del nuovoWhatsApp, come tutte le app popolari VIDEO, non è esente dalla mira dei malintenzionati. Come abbiamo gia' ripetuto diverse volte, ci sono alcuni utenti che si approfittano della buona fede di altri consumatori e creano dei messaggi fake allarmistici o con lo scopo di truffare del denaro. WhatsApp ha dunque deciso di porre fine a questi comportamenti ...