Watch Dogs 3 è stato svelato accidentalmente da Ubisoft?

(Di domenica 8 aprile 2018) La serie diha avuto, finora, una storia altalenante, tra un primo capitolo controverso e un secondo che invece è riuscito a riscuotere un certo successo tra i fan della saga. In questi ultimi giorni, però,potrebbe averl'esistenza di un possibile3, di cui si vocifera già dai tempi del secondo capitolo della serie. Il rumor èaffrontato in un video sul canale You Tube di Ubi Central, ma andiamo con calma.In questo video, pubblicato lo scorso 6 aprile,scherza sul pesce d'aprile facendo battute che riguardano siache il mondo dell'hacking: successivamente, però, il publisher francese mostra di pubblicare un tweet che recita "Questo è tutto". Il post, in seguito, ècancellato e, secondo le indiscrezioni provenienti dal web in queste ore, si tratterebbe di una mossa precisa da parte della compagnia ...