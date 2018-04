VOLLEY Vittoria del Cuneo contro la Golem Olbia | 3-0

VOLLEY serie C femminile - il Rubicone riprende subito la strada della vittoria : Dopo il secco stop subito nel derby, la formazione femminile del Rubicone In Volley riprende subito la strada della vittoria e con un secco 3-0 si sbarazzano in versione casalinga delle forlivesi ...

VOLLEY - Champions League 2018 – Trento per la rimonta contro lo Chaumont! Serve la vittoria per i quarti di finale : Dentro o fuori. Questa è la grande notte di Trento che vuole proseguire la propria avventura nella Champions League 2018 di Volley maschile. I dolomitici sfideranno lo Chaumont nel ritorno degli ottavi di finale: dopo avere perso il match d’andata, i ragazzi di Lorenzetti dovranno vincere per 3-0 o 3-1 oppure imporsi al tie-break e aggiudicarsi il golden set per passare il turno. Un’impresa assolutamente alla portata della Diatec che ...

VOLLEY - l'Europea 92 a caccia della vittoria per risalire in classifica : Domani trasferta a Lecce per la squadra isernina. Montemurro: 'Per la salvezza servono punti importanti, da conquistare non dico in tutte le partite, ma quasi' ISERNIA. 'Ripartire dai tre punti contro ...

VOLLEY : A1 Femminile - per Busto vittoria e quarto posto in solitaria : IL TABELLINO - UNET E-WORK Busto ARSIZIO - POMI' CASALMAGGIORE 3-1 , 22-25 25-14 25-15 25-18, UNET E-WORK Busto ARSIZIO: Bartsch 18, Berti 9, Diouf 21, Gennari 12, Stufi 8, Orro 2, Spirito , L, , ...

VOLLEY : A2 Maschile - Pool C - per Catania vittoria e secondo posto : IL TABELLINO- MESSAGGERIE BACCO Catania - PAG TAVIANO 3-1 , 25-15, 25-19, 23-25, 25-20, MESSAGGERIE BACCO Catania: Finoli 5, Bonacic 20, Razzetto 14, De Santis 12, Sideri 5, Pizzichini 6, Pricoco , L, ...

Ritorno alla vittoria in campionato per la Sigel Marsala VOLLEY. L'analisi : L a cronaca : La prima di Becky Perry nello starting-six sorride a Marsala che nel primo set, dove a esaltarsi sono state le rispettive difese per via dei lunghi scambi giocati, è appaiata al diretto ...

Risultati e commenti de I Soci VOLLEY di Vittoria : Sconfitte in entrambe le divisioni per le squadre dei I Soci Volley e anche l'Under 18 giovedì aveva rimediato una disfatta. Brutto week end

VOLLEY. Marsala si fa sfilare una vittoria certa da Olbia. E la salvezza è una chimera... : Le ingenuità commesse da parte azzurra hanno pesato sull'economia del match. Le marsalesi, nelle fasi più calde dell'incontro, non hanno saputo essere ciniche e hanno sulla coscienza l'esito del ...

VOLLEY : Superlega - per Perugia vittoria - primo posto e Champions : I TABELLINI- DIATEC TRENTINO - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-0 , 25-16, 25-19, 25-21, DIATEC TRENTINO: Giannelli 4, Kovacevic 9, Kozamernik 7, Vettori 7, Lanza 12, Carbonera 10, Chiappa , L, ,...

VOLLEY - i risultati de I Soci a Vittoria : Due vittorie ed una sconfitta è il bilancio di un intenso fine settimana di incontri per i Soci Volley di Vittoria. E già ci si prepara per domenica

VOLLEY - Challenge Cup 2018 : bella vittoria per il Bunge Ravenna nell’andata dei quarti sul Benfica : Eccellente vittoria per il Bunge Ravenna nell’andata dei quarti di finale della Challenge Cup di Volley: i romagnoli si sono imposti per 3-1 (22-25, 25-22, 25-23, 25-20) in casa sui portoghesi del Sporting Lisboa Benfica. Successo davvero convincente, che spiana la strada verso una semifinale che sarebbe strepitosa. Striscia di vittorie consecutive eccezionale per il Bunge che fa sei nelle ultime sei uscite tra campionato e coppe. Primo ...