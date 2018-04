Volley femminile semifinali scudetto | Conegliano si porta sul 2-0 nella serie contro

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Conegliano surclassa Scandicci e vola sul 2-0 - show Fabris e Folie : Conegliano è sempre più vicina alla Finale Scudetto di Volley femminile. Le Pantere hanno sconfitto Scandicci per 3-1 (17-25; 25-19; 25-16; 25-19) nella gara2 delle Semifinali Playoff e si sono portate avanti 2-0 nella serie: ora avranno l’occasione per chiudere i conti al Mandela Forum di Firenze, in caso di sconfitta avranno poi una chance importante per festeggiare di fronte al proprio pubblico. Le ragazze di coach Santarelli sono ...

Volley femminile A2 - Brescia cerca all'ultima giornata l'accesso diretto alla serie A1

Volley femminile - il programma completo di gara 2 semifinali scudetto

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off : a Conegliano e Novara in campo per Gara 2 : L'ordine temporale delle Semifinali prevede che prime a scendere in campo siano Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, sabato sera alle 20.30 in diretta su Rai Sport + HD , canale58 del ...

Volley : A2 Femminile - Brescia a tre punti dalla Serie A1 : Personalmente sono emozionata e contenta per la convocazione, sarà un modo per crescere ancora di più confrontandomi con un mondo nuovo e giocatrici esperte e importanti; ora però sono ancora ...

Volley femminile - Champions League 2018. Novara si ferma sul più bello : alla Final Four va il Galatasaray : Sembrava quasi fatta dopo la vittoria dell’andata al tie break in Turchia e invece per l’Igor Gorgonzola Novara arriva una eliminazione sanguinolenta ad un passo dalla Final Four di Champions League. Niente doppietta azzurra, dunque, dopo la grande impresa di Conegliano che ieri aveva eliminato il Kazan, nella Final Four in programma a Bucarest il 5 e 6 maggio prossimi. Novara partiva con i favori del pronostico e aveva aggiunto un ...

Volley femminile - Final Four Champions League 2018 : tabellone - calendario - programma - orari e tv. C’è Conegliano! : Si è definito il tabellone della Final Four della Champions League 2018 di Volley femminile, conosciamo le quattro squadre che si daranno battaglia a Bucarest (Romania) nel weekend del 5-6 maggio. Sabato si disputeranno le due semiFinali, domenica la Finalina per il terzo posto e la Finale per il titolo (orari da definire). Il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti, detentore del trofeo, difenderà il titolo e in semiFinale se la dovrà ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Novara vuole la Final Four - Egonu e compagne devono battere il Galatasaray! : Novara vuole riscrivere la storia e qualificarsi alla prima Final Four di Champions League della sua storia. Questa sera (ore 20.30) le Campionesse d’Italia affronteranno il Galatasaray Istanbul nel ritorno dei quarti di Finale: servirà una vittoria per accedere agli atti conclusivi, oppure perdere al tie-break per poi disputare il golden set di spareggio. Dopo il successo per 3-2 conquistato nella metropoli turca due settimane fa, le ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Novara-Galatasaray - ritorno quarti di finale. Data - programma - orari e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports , canale 204 della piattaforma Sky, e in diretta streaming su Sky Go. GIOVEDI' 5 APRILE: 20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Galatasaray ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Novara-Galatasaray - ritorno quarti di finale. Data - programma - orari e tv : Oggi giovedì 5 aprile si gioca Novara-Galatasaray Istanbul, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia, vittoriose all’anData per 3-2, cercano la qualificazione alla Final Four di Bucarest: serve una nuova vittoria (oppure una sconfitta al tie-break accompagnata però da un’affermazione al golden set) per poter festeggiare di fronte al proprio pubblico. Le ragazze di ...

Volley : A2 Femminile - Baronissi vince in scioltezza sul campo della VolAlto : CASERTA -Baronissi cancella i sospiri dell'andata, dove aveva gettato alle ortiche un punto, e rimedia nella gara di ritorno: 0-3 per la P2p Givova a Caserta, contro la VolAlto fanalino di coda. ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Conegliano - impresa colossale! Le Pantere volano alla Final Four - Kazan si arrende : Conegliano ha compiuto una vera e propria impresa qualificandosi alla Final Four della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Pantere hanno eliminato la Dinamo Kazan contro ogni pronostico, sovvertendo tutti i favori della vigilia: dopo aver vinto per 3-0 all’andata di fronte al proprio pubblico, in trasferta le ragazze di coach Santarelli sono riuscite a guadagnare i due set necessari per entrare tra le quattro grandi ...

Volley : Nazionale Femminile - Mazzanti ha scelto 28 atlete per l'estate azzurra : ... e che poi le vedrà impegnate ai Giochi del Mediterraneo , dal 22 giugno al 1 luglio a Tarragona, e infine nell'appuntamento più importante: il Campionato del Mondo in programma in Giappone dal 30 ...