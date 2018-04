Vodafone si prepara a nuovi aumenti del canone per SIM dati e rete fissa

Vodafone prepara rincari fino a 3 euro per mobile e fisso a partire da giugno 2018 : Tramite un comunicato ufficiale Vodafone annuncia che a partire dal 10 giugno 2018 inizieranno le rimodulazioni di alcuni contratti con aumenti fino a 3 euro: i dettagli.A partire dal 5 aprile 2018 come tutti voi sapete, o almeno la maggioranza di voi sanno già, gli operatori telefonici sono tornati tutti a fatturare ogni mese e non più ogni 4 settimane (28 giorni).Anche se il rincari dell’8.6% previsti per il cambiamento dalla tariffa ...