Vitalizi | Paniz ex FI | “Quanto prendo? Non lo so | non mi occupo di queste piccole

(Di domenica 8 aprile 2018) “Quantodio dopo tre legislature? Non ne ho idea di preciso. Credo 2mila e rotti euro, poco più o poco meno. Non lo so”. Così a Otto e Mezzo (La7) Maurizio, avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia, risponde alla conduttrice Lilli Gruber sull’entità del proprioo., uno dei principali osteggiatori dell’annunciato taglio deida parte del M5s, aggiunge: “Bisognerebbe chiedere alle mie segretarie quantodio. Un professionista come me, che ha 40-50 persone a cui badare, evidentemente non si occupa dicose. Se vuole, faccio controllare alla mia segretaria amministrativa e le do le copie dei bonifici che arrivano.”. Poi si spiega la sua battaglia a favore dei: “Faccio l’avvocato e, come tale, voglio che lo stato di diritto venga rispettato. Non sarebbe ...