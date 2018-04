Vino | tutti i numeri della Sicilia al Vinitaly 2018

“L’avete vista?”. Ecco chi è Tekemaya. A The Voice of Italy ha stupito tutti per la sua voce e il suo incredibile look. Il suo vero nome è Francesco BoVino e la sua storia è bellissima : I fan del programma stavano aspettando l’inizio di The Voice of Italy il contest canoro di Rai 2 ogni anno riserva molte sorprese. In giuria Francesco Renga, J-Ax, Cristina Scabbia e Al Bano, il cui primo talento in squadra ha destato la curiosità dei telespettatori e dei social. Già, perché quest’anno gli autori hanno veramente voluto lasciare, giustamente, una grande libertà di espressione. Parrucca rosa super cotonata, vestitino ...

The Voice - tutti pazzi per la drag queen : ecco chi è Francesco BoVino : Chi è Francesco Bovino, il concorrente-drag queen novità di The Voice of Italy 2018 The Voice of Italy 2018 debutta su Rai2 e, tra i vari concorrenti, spunta anche una drag queen. Stiamo parlando di Francesco Bovino, in arte Tekemaya, che giovedì 22 marzo 2018 si è presentato negli studi di Tvoi per interpretare a […] L'articolo The Voice, tutti pazzi per la drag queen: ecco chi è Francesco Bovino proviene da Gossip e Tv.

Ecco l'inedito del primo proVino di Amy Winehouse : "A 17 anni lasciò tutti a bocca aperta" : Amy Winehouse lascia tutti a bocca aperta. A 7 anni dalla sua scomparsa, un demo del suo primo provino si può oggi ascoltare su YouTube. La cantante aveva 17 anni, ma la forza della sua voce non lasciava dubbi sul futuro da star che la fragile 17enne di allora avrebbe raggiunto.Amy fece parlare di sé non solo per il talento unico, ma anche per la lotta contro la dipendenza da alcool e droga che l'ha portata alla morte il 23 luglio ...

90 Special con Nicola SaVino : tutti gli ospiti della puntata 15 febbraio : ... la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli oggetti, le mode, le tendenze e i fatti di cronaca di quegli anni. 90 Special: la squadra di Nicola Savino, c'è Cristiano ...

Tutti in piedi per FaVino : il suo monologo a Sanremo irrompe in campagna elettorale : Nella settimana più nazionalpopolare dell’anno, quella che coincide con il Festival di Sanremo, era fisiologico che la campagna elettorale si prendesse una pausa. Le attenzioni di media e pubblico sono tutte concentrate sulle canzoni, gli abiti delle soubrette, magari qualche gaffe o strafalcione che faccia discutere e divertire per qualche effimero lasso di tempo. Non è stata eccezione quest’anno, anzi, se vogliamo, lo è stata nella misura in ...

FaVino da Fazio sul monologo di Sanremo : 'La paura che se ti muovi ti sparano è la paura di tutti noi' : La mia politica è solo quella di capire le emozioni. Quella paura lì che se ti muovi ti sparano addosso era anche la mia nello scegliere di fare Sanremo'.

Sanremo 2018 - FaVino a Che tempo che fa : “Monologo? La paura che se ti muovi ti sparano addosso è di tutti noi” : Accolto da un grande applauso entusiasta del pubblico, Pierfrancesco Favino ospite di Che tempo che fa su Rai1 alla domanda di Fazio “Come va?” risponde sorridendo “Io non so dove sono”. Sull’esperienza di Sanremo afferma “è una macchina meravigliosamente grande con adrenalina costante, un’esperienza unica estremamente divertente e coinvolgente. Quando mi è stato offerto avevo paura poi mi sono reso conto che la paura era paura del giudizio e ...

Sanremo - Pierfrancesco FaVino emoziona tutti : rivedi il suo pezzo recitato. Commozione per il pubblico dell’Ariston e per i telespettatori. Un momento di bravura unica : Pierfrancesco Favino è la vera rivelazione di questo festival. In occasione della finalissima, poi, ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro. Ha regalato al pubblico dell’Ariston e ai telespettatori un pezzo di bravura davvero rara, degno dei più grandi. Il tema è l’immigrazione, e Favino è arrivato dritto al cuore di tutti con un testo ricco e che lui ha interpretato da brividi. Subito dopo la sua performance anche ...

Sanremo 2018 - conferenza stampa del 10 febbraio in diretta. Michelle si commuove. FaVino : «Carlo Conti mi ha scritto tutti i giorni» : Sanremo 2018 - conferenza del 10 febbraio Il Festival di Sanremo 2018 è giunto alle ultime battute: dopo la vittoria di Ultimo nella categoria Nuove Proposte, stasera, nel corso della finale, sarà proclamato il vincitore di questa edizione. Ma è ancora tempo di conferenze stampa; quella dell’organizzazione del Festival è prevista per le 13, dopo quella di Ultimo, e come ogni giorno su DavideMaggio.it la potete seguire in diretta minuto per ...

“Sei la donna…”. Pierfrancesco FaVino ammutolisce il teatro Ariston. L’attore scende dal palco - si dirige verso la moglie e - con quel gesto inaspettato - lascia tutti a bocca aperta : È Ultimo il vincitore delle Nuove proposte della 68esima edizione del festival. Romano, 22 anni, con Il ballo delle incertezze ha avuto la meglio su Mirkoeilcane, secondo (e vincitore del Premio della critica “Mia Martini”) e Mudimbi, tra i favoriti della vigilia, terzo. Una serata tutta di gara, il quarto appuntamento con il festival che dopo i risultati d’ascolto delle serate precedenti ormai viaggia con il vento in ...

Sanremo 2018 - nella terza serata (quasi) tutti cantano e pure bene. Il BaglionOne di FaVino è un flop : Aveva ragione Claudio Baglioni quando prometteva un festival tutto di musica e canzoni. L’ha detto e lo ha fatto. Su quel palco, che tutti celebrano fino alla noia come magico, ci si sale per cantare. E così abbiamo visto una specie di miracolo, perché non solo tutti cantano Sanremo (come recita uno slogan) ma cantano pure bene. cantano bene quelli che lo fanno di mestiere ed è normale visto che o sono concorrenti o sono Sting, Giorgia, Roberto ...

'FaVino te prego basta che c'ho gli ormoni impazziti'. Tutti pazzi per la 'bomba sexy' di Sanremo : ... che ha proposto una versione piccante della finalissima Se il mondo femminile si è scatenato, il pubblico maschile non ha esitato a riconoscere la bravura dell'attore, come Ernesto che lo ha ...