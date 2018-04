Video Ternana Cittadella 5-1 | highlights e gol della partita Serie B 34^ giornata

DIRETTA / Ternana Cittadella (risultato live 4-1) streaming Video e tv : Tremolada show! Citta in 9 : DIRETTA Ternana Cittadella: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Restano appesi a un filo gli obiettivi delle due squadre in Serie B(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:19:00 GMT)

Video/ Carpi-Ternana (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata) : Video Carpi Ternana (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita di Serie B che si è disputata al Cabassi dove i padroni di casa hanno battuto gli uomini di De Canio.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:14:00 GMT)

Diretta/ Carpi-Ternana (risultato live 1-0) streaming Video e tv : Melchiorri sblocca la contesa! : Diretta Carpi Ternana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ultima chiamata per play off e salvezza per i due club?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:42:00 GMT)

Video/ Ternana Frosinone (0-0) : gli highlights della partita (Serie B 32^ giornata) : Video Ternana Frosinone (risultato finale 0-0): gli highlights della partita del Liberati. I ciociari sbattono contro l'ultima in classifica in Serie B e ora rischiano anche il secondo posto(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:06:00 GMT)

Diretta / Ternana Frosinone (risultato live 0-0) streaming Video e tv : umbri vicini al vantaggio con Defendi! : Diretta Ternana Frosinone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live: punti pesanti di Serie B in palio a Terni (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:31:00 GMT)

