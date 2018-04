VIDEO Peter Sagan vince la Parigi-Roubaix | attacco a 50 chilometri dall’arrivo | trionfo

Uno spettacolare Peter Sagan vince la Parigi Roubaix 2018 [VIDEO]. Dramma per Michael Goolaerts : Il trionfo di Peter Sagan alla Parigi Roubaix 2018: la cronaca della gara Prime fughe di giornata. La prima fuga parte dopo 17 km dal via, con un quartetto composto da Johan Van Zyl , Dimension Data, ...

Diretta/ Parigi Roubaix 2018 : streaming VIDEO e tv. E' trionfo per Peter Sagan! Dillier solo secondo : Diretta Parigi Roubaix 2018 streaming video e tv: percorso, orari e vincitore della grande classica francese di ciclismo con 29 tratti in pavé, possibili favoriti (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 17:11:00 GMT)

Giro delle Fiandre - le accuse di Peter Sagan alle altre squadre VIDEO : Ancora una volta #Peter Sagan è uscito tra i grandi delusi di una classica monumento in cui era entrato tra i favoriti principali. Il fuoriclasse slovacco della Bora ha concluso solo al sesto posto il Giro delle Fiandre [Video], ingabbiato dalla supremazia della Quickstep che ha lanciato all’attacco Niki Terpstra. Il tentativo di riaprire la corsa sul Paterberg non è riuscito a Sagan e il Campione del Mondo si è dovuto così accontentare di un ...

Ciclismo - Peter Sagan : 'Perché dovrei leggere i giornali?' VIDEO : Per la terza volta, #Peter Sagan ha messo la sua firma sulla #Gand-Wevelgem. L'iridato della Bora-Hansgrohe ha avuto ragione di un gruppetto selezionato dall'ultimo passaggio sul Kemmelberg, battendo in volata Elia Viviani e Arnaud Demare. Sagan ha così interrotto una sequenza di piazzamenti e risultati poco lusinghieri che cominciava a farsi lunga per un fuoriclasse come lui, abituato a vincere una corsa dietro l'altra. Il campione slovacco ha ...

Peter Sagan : l’ammirazione per Lance Armstrong VIDEO : Chi avrebbe detto che l’idolo giovanile di Peter Sagan [Video]è stato #Lance Armstrong, l’ex campione poi squalificato a vita per doping? Sagan l’ha rivelato in un’intervista concessa a Le Magazine L’Equipe in cui ha ricordato anche alcuni episodi. Il campione slovacco debuttò tra i professionisti proprio mentre Armstrong correva la sua ultima stagione, e al Tour Down Under del 2010 i due ebbero modo di condividere una fuga. Sagan non ha ...

Milano-Sanremo - Peter Sagan : ‘Risultato positivo per il ciclismo’ VIDEO : Era il grande favorito della vigilia, ma anche stavolta Peter Sagan [Video] non è riuscito a fare sua la #Milano Sanremo. Il tre volte iridato non ha reagito all’affondo di Vincenzo Nibali sul Poggio, confidando di poter recuperare negli ultimi chilometri e vincere poi allo sprint. Invece il campione siciliano è andato a vincere e Sagan non è riuscito neanche a concludere la corsa con una volata convincente, finendo solo al sesto posto. ...

Milano Sanremo - Peter Sagan : ‘Se vincessi come Kwiatkowski non sarei contento' VIDEO : Un anno fa erano stati proprio loro, #Peter Sagan e Michal Kwiatkowski, i grandi protagonisti della #Milano Sanremo. O forse sarebbe meglio dire che Sagan fu il vero protagonista della corsa, mentre Kwiatkowski, con una condotta di gara un po’ sparagnina ma efficace, riuscì a vincere. Ora il Campione del Mondo e il vincitore uscente della Sanremo si ritrovano sempre tra i favoriti principali della vigilia, dopo una Tirreno Adriatico che li ha ...

Ciclismo - un paio di occhiali innovativi per Peter Sagan VIDEO : Il Campione del Mondo #Peter Sagan è sempre al centro dell’attenzione nel mondo del Ciclismo [Video] ed ogni novita' che lo riguarda finisce inevitabilmente nella lente d’ingrandimento. Nella sua corsa d’esordio stagionale, il Tour Down Under, il fuoriclasse slovacco ha gareggiato con un accessorio che ancora non è in commercio. Si tratta di un paio di occhiali di un’azienda che sta entrando nel #Ciclismo su strada e che propongono una curiosa ...

Tour Down Under - arriva la vittoria di Peter Sagan VIDEO : C’è anche la firma più attesa, quella dell’iridato #Peter Sagan, su una delle tappe del Tour Down Under. [Video] Il campione della Bora Hansgrohe ha vinto la quarta frazione, quella ondulata con arrivo a Udraila. Il gruppo si è selezionato su una salita a pochi chilometri dall’arrivo e solo una quarantina di corridori sono andati a giocarsi il successo in volata. Con tutti i velocisti rimasti irrimediabilmente staccati Sagan non ha avuto grandi ...