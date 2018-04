Video Gol Udinese – Lazio 1 – 2 | Highlights e Tabellino 31^ Giornata Serie A 8-4-18

DIRETTA/ Milan Sassuolo (risultato live 0-0) info streaming Video e tv : Kessie vicino al gol - Romagnoli out : DIRETTA Milan Sassuolo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo della 31^ giornata di Serie A a San Siro (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:49:00 GMT)

DIRETTA/ Albinoleffe Feralpisalò (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Albinoleffe vicino al gol! : DIRETTA Albinoleffe Feralpisalò: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le formazioni reduci da una sconfitta(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:34:00 GMT)

Diretta / Pro Vercelli Novara (risultato finale 0-0) info streaming Video e tv : derby senza gol : Diretta Pro Vercelli Novara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. derby piemontese importante per le due squadre che vanno a caccia della salvezza(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:16:00 GMT)

DIRETTA / Verona Cagliari (risultato live 1-0) streaming Video e tv : in gol Romulo su rigore! : DIRETTA Verona-Cagliari: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma domenica 8 aprile 2018 alle ore 15.00.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 15:30:00 GMT)

Diretta/ Venezia Brescia (risultato live 0-1) streaming Video e tv : occasione per Pinato - poi gol di Caracciolo : Diretta Venezia Brescia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Lagunari in cerca di punti per i playoff, lombardi per la salvezza(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 15:26:00 GMT)

Video Gol Highlights Torino-Inter 1-0 : Tabellino Serie A 08-04-2018 : Risultato Finale Torino-Inter 1-0: Cronaca e Video Highlights Partita 31° Giornata Serie A 08 Aprile 2018. Il Torino proviene da due vittorie con quattro reti messe a segno in ogni gara. Il 4-0 in trasferta a Cagliari e il 4-1 in casa con il Crotone. L’inter, invece, viene da un’importante vittoria con il Verona, poi da un pareggio che sta stretto, nel derby con il Milan. Una partita che vede l’inter, dopo dieci minuti ...

Video/ Roma Fiorentina (0-2) : il racconto di Repice. Highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata) : VIDEO Roma Fiorentina (0-2): Highlights e gol della partita di Serie A per la 31^ giornata. Sesta vittoria consecutiva per i viola: Benassi e Simeone affondano i giallorossi all'Olimpico(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:32:00 GMT)

Video/ Ternana Cittadella - 5-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 34giornata - : Video Ternana Cittadella , 5-1, : highlights e gol della partita di Serie B per la 34giornata. Manita umbra al Liberati.

Video/ Ternana Cittadella (5-1) : highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata) : Video Ternana Cittadella (5-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. E' manita umbra al Liberati: Tremolada segna 3 reti, una dal dischetto.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 11:14:00 GMT)

Video/ Spezia Empoli (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata) : Video Spezia Empoli (1-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. Alessandro Piu trova il pareggio per la compagine azzurra, in rete al 72'.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 11:12:00 GMT)

Video/ Spal Atalanta (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata) : Video Spal Atalanta (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 31^ giornata. Ci pensa De Roon del dischetto a salvare la formazione di Gasperini. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:58:00 GMT)

Video/ Parma Frosinone (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata) : Video Parma Frosinone (2-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. Sfida decisa dalla bella dppietta di Di Gaudio, che rimedia all'errore su rigore di Calaio.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:56:00 GMT)

Video/ Palermo Pescara (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata) : Video Palermo Pescara (1-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. Cronado e Valzania decidono la sfida al Barbera nel primo tempo.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:50:00 GMT)

Video/ Cremonese Foggia (0-4) : highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata) : Video Cremonese Foggia (0-4): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. Poker dei satanelli allo Zini: rossoneri alla 11^ posizione in classifica.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:48:00 GMT)