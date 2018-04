Video Gol Highlights Torino-Inter 1-0 | Tabellino Serie A 08-04-2018

lanotiziasportiva

(Di domenica 8 aprile 2018) Risultato Finale1-0: Cronaca ePartita 31° GiornataA 08 Aprile. Ilproviene da due vittorie con quattro reti messe a segno in ogni gara. Il 4-0 in trasferta a Cagliari e il 4-1 in casa con il Crotone. L’, invece, viene da un’importante vittoria con il Verona, poi da un pareggio che sta stretto, nel derby con il Milan. Una partita che vede l’, dopo dieci minuti iniziali di difficoltà, prendere il sopravvento. Ha creato diverse occasioni da rete. Due in particolare molto pericolose, provenienti dai i suoi due migliori giocatori Icardi e Perisic. Sulla prima l’attaccante argentino è abile a girare sotto porta, da un calcio d’angolo di Cancelo, ma ancora più bravo Sirigu a deviare in angolo. Sulla seconda è Perisic a svettare più in alto, superare de Silvestri e colpire il pallone. ...