Video di Biagio Antonacci a Che Tempo Che Fa in Mio Fratello con Mario Incudine | “Una

Il Video di Mio fratello di Biagio Antonacci con Beppe e Rosario Fiorello per una parabola del figliol prodigo 2.0 : Rosario e Beppe Fiorello sono protagonisti per la prima volta di un video musicale in Mio fratello di Biagio Antonacci, per la regia di Gabriele Muccino. Il terzo singolo estratto dall'album Dediche e Manie di Antonacci è una ballata popolare che si avvale della partecipazione di Mario Incudine, musicista e interprete che porta avanti la tradizione del cunto siciliano: Mio fratello contiene infatti un'intera strofa cantata da Incudine a metà ...

Testo Mio Fratello di Biagio Antonacci - il Video ufficiale di Gabriele Muccino con Rosario e Giuseppe Fiorello : Mio Fratello di Biagio Antonacci è il nuovo singolo atteso in rotazione radiofonica e in digital download dal prossimo 6 aprile. Il videoclip ufficiale vanta la regia di Gabriele Muccino e vede protagonisti due fratelli della TV italiana: Rosario e Giuseppe Fiorello. Mio Fratello di Biagio Antonacci è estratto dall'ultimo disco di inediti pubblicato dall'artista. Dediche e Manie è stato rilasciato lo scorso 10 novembre su etichetta Iris e ...

Italia : giocatori stanchi - Di Biagio fa allenamento Video : Dal nostro inviato Il lavoro di Di Biagio parte nel pomeriggio , ore 15,30, sotto la collina di Fiesole. La Nazionale, dopo l'eliminazione dal prossimo mondiale, entra in campo per preparare le ...

CT Italia : Di Biagio - il 'traghettatore' più unico che raro Video : Chiamatemi come volete, ha detto Gigi Di Biagio in una delle prime interviste come CT della Nazionale maggiore. A tutti gli effetti l'ex centrocampista di Roma ed Inter ed attuale CT dell'Under 21 riveste il ruolo di primo allenatore dell'Italia e, considerato che numerosi indizi lasciano intendere che il suo sara' un incarico temporaneo [Video], potrebbe essere il CT dall'esperienza più breve dell'ultimo mezzo secolo. I cosiddetti ...

Italia rialzati! Ecco la Nazionale di Di Biagio in attesa di... Ancelotti Video : Il 13 novembre del 2017, probabilmente la data più nera dell'intera storia del calcio Italiano. È stata la notte di Italia-Svezia, quando abbiamo preso consapevolezza che, dopo sessant'anni, la nostra Nazionale non era all'altezza di partecipare alla fase finale di un Campionato del Mondo. Quattro mesi e dieci giorni dopo quella notte da incubo, gli azzurri tornano in campo. Lo fanno tra mille incognite, con una guida tecnica provvisoria, con ...

FRATEL BIAGIO CONTE/ Video Iene - nuovo San Francesco : “Una società che lascia indietro i deboli non è giusta” : FRATEL BIAGIO CONTE è un missionario laico che ha scelto di vivere a contatto con i reietti della società, rinunciando a tutto, ma non alla pace: il servizio di Nina Palmieri de Le Iene. (Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:44:00 GMT)

Gol Balotelli : “e segna sempre lui” - Di Biagio non può tapparsi gli occhi! [Video] : Gol Balotelli, ancora lui. Super Mario ha portato avanti il suo Nizza nei sedicesimi di finale di Europa League, con una rete da rapace d’area di rigore. Si tratta del gol numero 20 in stagione per il calciatore italiano che continua a sfornare prestazioni superlative ed a timbrare spesso e volentieri. 1-0 contro la Lokomotiv Moscow dunque, il Nizza è già in vantaggio dopo pochi minuti grazie al preciso tiro di destro del suo bomber ...

BIAGIO ANTONACCI E CLAUDIO BAGLIONI/ Video - su Instagram il milanese : Lo amo (Sanremo 2018) : BIAGIO ANTONACCI e CLAUDIO BAGLIONI si esibiranno in un dueltto al Festival di Sanremo 2018, dando vita a una delle canzoni più famosi del presentatore romano.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 23:27:00 GMT)

Video di Biagio Antonacci a Sanremo 2018 con Claudio Baglioni in Mille giorni di te e di me e Fortuna che ci sei : A distanza di due anni dall'ultima volta sul palco dell'Ariston, Biagio Antonacci a Sanremo 2018 ha cantato il suo ultimo singolo e duettato col padrone di casa Baglioni, che come ha raccontato in conferenza stampa ha chiesto a molti ospiti di cantare anche una sua canzone durante il loro passaggio all'Ariston. Nel caso di Antonacci, la scelta nell'immenso repertorio di Baglioni è ricaduta su un classico amatissimo come Mille giorni di te e di ...