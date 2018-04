VIDEO Benevento Juventus 2-4 | highlights e gol Allegri | scudetto? Si decide

VIDEO Gol Benevento-Juventus 2-4 : Highlights e Tabellino Serie A 7-4-2018 : Risultato Finale Benevento-Juventus 2-4: Cronaca e Video Gol Dybala, Diabaté 31^ Giornata Serie A 7 Aprile 2018. Tripletta Dybala, gol di Douglas Costa e doppietta Diabaté: quando Davide per poco non riesce a bloccare Golia. Il Benevento di De Zerbi per poco non compie il miracolo contro la Juventus di Massimiliano Allegri. La legge del Ciro Vigorito non vale per i bianconeri che vincono per 2-4 in trasferta ma con molta, molta sofferenza. ...