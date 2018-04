Vettel vince anche in Bahrain | prova del nove in Cina

GP Bahrain - vince Vettel : Sebastian Vettel vince il GP del Bahrain . Secondo e terzo posto per le Mercedes con, rispettivamente, Bottas e Hamilton. Dopo due gare, Vettel comanda la classifica a punteggio pieno: 50 punti. Una ...

Gp del Bahrain : vince Vettel - un capolavoro di resistenza : La Ferrari del tedesco riesce in un’impresa riuscendo a vincere facendo durare le gomme più del previsto. Disastro Raikkonen al pit stop investe un meccanico e si ritira. Secondo posto per Bottas e terzo per Hamilton

F1 - GP Bahrein 2018 : risultato e ordine d’arrivo. La classifica finale. Sebastian Vettel vince davanti alle Mercedes - ritirato Raikkonen : Sebastian Vettel ha vinto il GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari ha conquistato il secondo successo consecutivo dopo l’apoteosi di Melbourne. Secondo posto per Valtteri Bottas che lo ha insidiato fino all’ultimo. Terzo posto per Lewis Hamilton che ha rimontato dalla nona posizione. Kimi Raikkonen si è dovuto ritirare dopo dei problemi ai box. Max Verstappen si è dovuto ritirare ...

Formula 1 - analisi GP Australia 2018 : Vince Vettel - Ferrari già al livello di Mercedes? : Formula 1, analisi GP Australia : Il GP Australia 2018 è appena andato in archivio ed è tempo di riflettere su cosa ci ha lasciato il primo appuntamento mondiale. Il tracciato Australiano non da storicamente riscontri certi ma quello di Melbourne è comunque il primo esame davvero”serio” della stagione. Le sorprese non sono certo mancate tanto in pista quanto intorno ad essa. La rivoluzione targata Liberty Media è cominciata e ...

F1 - Pagelle GP Australia 2018 : Sebastian Vettel - Templare vincente. Hamilton battuto - Raikkonen di ghiaccio. Verstappen - che errore! : Oggi si è disputato il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Di seguito le Pagelle dei migliori piloti che hanno gareggiato a Melbourne. Sebastian Vettel: 10. Trionfale. Un vero Templare, un guerriero indomabile che ancora una volta ha piazzato la stoccata vincente supportato da un grande team che lo ha fermato nel momento migliore. La strategia del Cavallino Rampante è stata perfetta, lui ha eseguito nel migliore ...