Vertice del centrodestra Salvini | continua il dialogo | a partire dal M5s

Vertice del Centrodestra - Salvini : premier deve essere nostro - continuerò a parlare con il M5s : "Vorrei, finalmente, un governo scelto dai cittadini. Se il voto degli italiani conta è giusto che la coalizione che ha preso più voti abbia la responsabilità di governare" ha dichiarato Matteo ...

Vertice del centrodestra : Salvini - nessun incarico senza maggioranza chiara : Due vertici, del centrodestra ad Arcore e dei Cinquestelle a Ivrea , per cercare di aprire la strada al governo. Durante il Vertice di centrodestra, Matteo Salvini avrebbe ribadito di non essere ...

Centrodestra - Vertice ad Arcore : “Unità della coalizione”. Ora è ufficiale : Pd in un governo o nuove elezioni : I tre leader di Centrodestra riuniti ad Arcore hanno ribadito la linea: la coalizione non solo resta unita, ma chiede anche di esprimere il presidente del Consiglio. Che tradotto significa: o il Partito democratico sostiene un governo o si ritorna al voto. A pochi giorni dal primo giro di consultazioni di Sergio Mattarella, continuano i veti incrociati dei partiti. E nello stallo generale emerge chiara la situazione: i 5 stelle non sono ...

Vertice Centrodestra : 'A noi spetta la formazione del governo' : I tre leader del Centrodestra "rivendicano la necessità che dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle elezioni" ...

Di Maio - Grillo e Casaleggio : Vertice a Ivrea con i fedelissimi : Il capo politico del Movimento sull’incontro del centrodestra in programma oggi: «Da Arcore non può partire alcun cambiamento ma solo un governo-ammucchiata»

Di Maio a Salvini : «Con Berlusconi nessuna proposta di cambiamento» Arcore - oggi Vertice del centrodestra : ... che commenta l'apertura a mezzo stampa di Di Maio accogliendo la sua 'autocritica' ma sottolineandone la permanenza 'dell'ambiguità politica'. E, sostanzialmente, non spostando il Pd dal ruolo di ...

Di Maio a Salvini : 'Con Berlusconi nessuna proposta di cambiamento' Arcore - oggi Vertice del centrodestra : ... che commenta l'apertura a mezzo stampa di Di Maio accogliendo la sua 'autocritica' ma sottolineandone la permanenza 'dell'ambiguità politica'. E, sostanzialmente, non spostando il Pd dal ruolo di ...

L'apertura del M5s divide il Pd. Oggi Vertice del Centrodestra : 'L'autocritica nei toni è apprezzabile ma rimane evidente l'ambiguità' le parole del segretario reggente Martina. Nel Centrodestra Oggi vertice ad Arcore. Per Salvini un'intesa con il Movimento 5 ...

"Mamma mia". Salvini ora teme un asse M5s-Pd Oggi il Vertice del centrodestra : Il Quirinale chiede un esecutivo che garantisca il rispetto dei trattati Ue e il mantenimento della politica di austerità. I dirigenti della Lega, quindi, continuano a lavorare per ricucire lo ...

Salvini : 'M5s con il Pd? Mamma mia...'. Vertice del centrodestra ad Arcore : 'Quello che serve è un governo forte, altrimenti si torna al voto e noi stravinciamo', dice il segretario della Lega -

Serie B : i recuperi della 29a - rischio penalizzazione per un club di Vertice? Video : Tra domani 2 e martedì 3 aprile verranno recuperate le sei gare della 29a giornata del #campionato di Serie B, rinviate per neve e per la morte del calciatore viola Davide Astori. Il 2 e 3 aprile si recuperano sei gare della 29a giornata Si inizia domani con una gara che promette spettacolo, Foggia [Video]-Empoli, in programma alle 12.30, poi a re Avellino-Bari alle 15, Carpi-Venezia alle 17,30 e il big match Parma-Palermo alle 20,30. Martedì il ...

Serie B : i recuperi della 29a - rischio penalizzazione per un club di Vertice? : Tra domani 2 e martedì 3 aprile verranno recuperate le sei gare della 29a giornata del campionato di Serie B, rinviate per neve e per la morte del calciatore viola Davide Astori. Il 2 e 3 aprile si recuperano sei gare della 29a giornata Si inizia domani con una gara che promette spettacolo, Foggia-Empoli, in programma alle 12.30, poi a seguire Avellino-Bari alle 15, Carpi-Venezia alle 17,30 e il big match Parma-Palermo alle 20,30. Martedì il ...

Governo - incontro M5s-Lega alla Camera in vista delle consultazioni al Quirinale. Poi Vertice con FI e LeU. Il Pd non ci sarà : A Montecitorio è il giorno dell’incontro tra i capigruppo del Movimento 5 Stelle e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio per il Carroccio. Subito dopo i grillini, che hanno chiesto gli incontri di oggi con le altre forze politiche in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del Governo che inizieranno la settimana prossima, ...

Cambio al Vertice della Questura di Salerno : lascia Errico - arriva Ficarra : Approfondimenti Furti nelle zone collinari, il sindaco incontra il Questore: le rassicurazioni 20 marzo 2018 Cambio al vertice della Questura di Salerno. Dal prossimo 12 aprile Maurizio Ficarra , ...