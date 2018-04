Vertice centrodestra ad Arcore | ' Premier spetta a noi'

Vertice ad Arcore - il centrodestra resta unito : «Il premier spetta a noi» : Il Vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si conclude nel pomeriggio con una dichiarazione di unità: è necessario che «dopo anni di governi...

Centrodestra - Vertice ad Arcore - LaPresse - : Si terrà oggi ad Arcore, nella residenza di Berlusconi un vertice dei tre leader del Centrodestra Berlusconi appunto, il leghista Matteo Salvini e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. I tre ...

Vertice ad Arcore 'Il centrodestra deve formare il governo. Lo vogliono gli elettori' : ROMA - I tre leader del centrodestra rivendicano la necessità che 'dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle ...

Centrodestra - Vertice ad Arcore : “Unità della coalizione”. Ora è ufficiale : Pd in un governo o nuove elezioni : I tre leader di Centrodestra riuniti ad Arcore hanno ribadito la linea: la coalizione non solo resta unita, ma chiede anche di esprimere il presidente del Consiglio. Che tradotto significa: o il Partito democratico sostiene un governo o si ritorna al voto. A pochi giorni dal primo giro di consultazioni di Sergio Mattarella, continuano i veti incrociati dei partiti. E nello stallo generale emerge chiara la situazione: i 5 stelle non sono ...

Vertice ad Arcore : 'elettori dicono che spetta al centrodestra formare governo' : In una nota congiunta Berlusconi, Salvini e Meloni dicono no ad esecutivi nati da giochi di palazzo - Il Vertice a tre è durato poco più di un'ora, fintantoché Matteo Salvini non se n'è andato alla ...

Centrodestra - Vertice ad Arcore. Le condizioni per il governo : L'unione fa la forza. E anche il premier. Il Centrodestra riunito ad Arcore ha espresso ancora una volta la sua linea. I tre leader Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni 'rivendicano la ...

Vertice centrodestra : 'A noi spetta la formazione del governo' : I tre leader del Centrodestra "rivendicano la necessità che dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle elezioni" ...

Di Maio a Salvini “no Governo ammucchiata”/ Centrodestra Vertice Berlusconi-Meloni : Ivrea - M5s con Grillo : Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “FI intesa con Renzi? Silvio se lo scordi. Governo M5s-Pd? Mamma mia, non lo permetto”. Gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:55:00 GMT)

DI MAIO “SALVINI - BERLUSCONI - MELONI? NO GOVERNO AMMUCCHIATA”/ Vertice centrodestra : “Arcore? No cambiamento” : Salvini, BERLUSCONI, Meloni: oggi Vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “FI intesa con Renzi? Silvio se lo scordi. GOVERNO M5s-Pd? Mamma mia, non lo permetto”. Gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:55:00 GMT)

Di Maio a Salvini : «Con Berlusconi nessuna proposta di cambiamento» Arcore - oggi Vertice del centrodestra : ... che commenta l'apertura a mezzo stampa di Di Maio accogliendo la sua 'autocritica' ma sottolineandone la permanenza 'dell'ambiguità politica'. E, sostanzialmente, non spostando il Pd dal ruolo di ...

Salvini : “Berlusconi si scordi intesa con Pd”/ Vertice centrodestra con Meloni : “Governo M5s-Renzi? Mamma mia” : Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi Vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “FI intesa con Renzi? Silvio se lo scordi. Governo M5s-Pd? Mamma mia, non lo permetto”. Gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 11:27:00 GMT)

Di Maio a Salvini : 'Con Berlusconi nessuna proposta di cambiamento' Arcore - oggi Vertice del centrodestra : ... che commenta l'apertura a mezzo stampa di Di Maio accogliendo la sua 'autocritica' ma sottolineandone la permanenza 'dell'ambiguità politica'. E, sostanzialmente, non spostando il Pd dal ruolo di ...

L'apertura del M5s divide il Pd. Oggi Vertice del Centrodestra : 'L'autocritica nei toni è apprezzabile ma rimane evidente l'ambiguità' le parole del segretario reggente Martina. Nel Centrodestra Oggi vertice ad Arcore. Per Salvini un'intesa con il Movimento 5 ...

"Mamma mia". Salvini ora teme un asse M5s-Pd Oggi il Vertice del centrodestra : Il Quirinale chiede un esecutivo che garantisca il rispetto dei trattati Ue e il mantenimento della politica di austerità. I dirigenti della Lega, quindi, continuano a lavorare per ricucire lo ...