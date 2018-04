Vertice Arcore - centrodestra si spacca. Fi-FdI : prima incarico - poi cerchiamo voti. No di Salvini : dialogo con M5S : Il Vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si conclude nel pomeriggio con una dichiarazione di unità: è necessario che «dopo anni di governi...

C'è l'ipotesi Giorgetti premier Ma si avvicinano le elezioni Scenari dopo il Vertice di Arcore : l'ipotesi Giancarlo Giorgetti premier di un governo di Centrodestra a trazione leghista che trovi in Parlamento i voti mancanti per ottenere la maggioranza prende quota dopo il vertice domenicale ad Arcore . Senza escludere l’appoggio, magari parziale, dei grillini... Segui su affaritaliani.it

Vertice Arcore - centrodestra si spacca. Meloni : prima incarico - poi cerchiamo voti. No di Salvini : dialogo con M5S : Il Vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si conclude nel pomeriggio con una dichiarazione di unità: è necessario che «dopo anni di governi...

Centrodestra - Vertice ad Arcore : “Unità della coalizione”. Ora è ufficiale : Pd in un governo o nuove elezioni : I tre leader di Centrodestra riuniti ad Arcore hanno ribadito la linea: la coalizione non solo resta unita, ma chiede anche di esprimere il presidente del Consiglio. Che tradotto significa: o il Partito democratico sostiene un governo o si ritorna al voto. A pochi giorni dal primo giro di consultazioni di Sergio Mattarella, continuano i veti incrociati dei partiti. E nello stallo generale emerge chiara la situazione: i 5 stelle non sono ...